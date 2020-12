Enzo si atteggia con i “premi” del Ministero, ma Del Deo ne ha quasi il doppio

Sarebbe facile pubblicare il nuovo post del sindaco di Ischia senza fare un’analisi di quello che accade. Sarebbe facile e, forse, meno impegnativo. Sarebbe in scia ad una sorta di algoritmo social che porterebbe linfa al giornale ma sarebbe uno schiaffo alla verità, un’offesa all’intelligenza e, soprattutto, sarebbe un atto in cui saremmo complici della narrazione del falso portata avanti dal sindaco di Ischia. Ma questo lo lasciamo fare a chi incassa danari dall’Ente.

Il sindaco di Ischia scrive: Il comune di Ischia ancora premiato nell’azione di ricerca fondi a costo zero. Altri 250.000 euro dal Ministero degli Interni per 3 progettazioni. Complimenti a tutto l’Ufficio Tecnico Comunale che tra mille difficoltà sta svolgendo un egregio lavoro.

Ma siamo proprio sicuri che sia una grande azione questa del comune di Ischia? La verità racconta che è stato adottato il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che assegnava, per il 2020, circa 85 milioni di euro di contributi erariali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

E, così, 9879 richieste sono state approvate anche le 3 del comune di Ischia. Tre progettazioni nella media di tutte le altre. La normale amministrazione di un ente non può essere spacciata per grande attività di “ricerca fondi a costo zero”. Quella è quella che fa Dionigi Gaudioso a Barano.

«Ciascun ente beneficiario del contributo – scrive il Ministero – è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione. In caso di inosservanza del termine il contributo verrà recuperato dal ministero dell’Interno. Con successivo provvedimento verranno individuate le modalità per lo svolgimento di controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo».

Prima di passare agli altri comuni dell’isola, sarebbe interessante porre qualche domanda al sindaco di Ischia. Se avessimo un’opposizione che va oltre mettersi in posa artistiche per scrivere ovvietà, magari, avremmo già interrogato il sindaco nel merito.

Queste progettazioni che devono essere affidate entro il 15 ottobre (fonte Ministero) come sono state affidate? E’ stata eseguita una short list? E’ stato rispettato un criterio di rotazione? Come sono stati scelti i professionisti chiamati a progettare? Secondo l’appartenenza di partito?= Secondo un giuramento di fedeltà e voto al primo cittadino o, invece, secondo merito e altri criteri di validità?

Domande legittime che pone un’opposizione. Domande legittime che pone chi reputa che tutto questo sia normale amministrazione.

Nessuna azione meritoria, solo normale amministrazione di un comune che porta il blasone di ISCHIA. Nel frattempo, dallo stesso decreto sono stati anche premiati

Casamicciola Terme è “premiata” con La richiesta di finanziamento riguarda investimenti di messa in sicurezza del centro abitato di Casamicciola Terme attraverso la mitigazione del rischio idrogeologico degli alvei a monte per 42.000,00 €. Per La richiesta di finanziamento riguarda investimenti di messa in sicurezza di strade ed è collegata al CUP G37H19001570001 B 51.000,00 e per la richiesta di finanziamento riguarda investimenti di messa in sicurezza del centro abitato di Casamicciola Terme attraverso la mitigazione del rischio idrogeologico degli alvei a monte ed è collegata al CUP G32H18000250001 A 42.000,00

A Lacco Ameno, invece, piovono danari e “premi” per la messa in sicurezza dei costoni del territorio comunale a rischio idrogeologico per 39.200,00 e per la riqualificazione impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale per euro 29.000,00.

Premio più grande per Forio che incassa per i lavori di “messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico compresa tra il promontorio del Soccorso e località Citara” euro 375.937,97 e per i lavori di “messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico compresa tra la spiaggia di San Francesco e la località Fortino” euro 62.610,61.

Last but not least, Serrara Fontana che viene “premiata” come dice Enzo Ferrandino per i “Lavori di messa in sicurezza di tratti di strade ricadenti nel territorio comunale, Varie strade del comune, lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento e protezione delle strade per euro 98.953,96.