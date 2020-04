Enzo “Schettino”. Il sindaco pronto ad abbandonare per primo la nave. L’inutile ricerca di visibilità e la “nota del pianto” contro il Prefetto Valentini

Gaetano Di Meglio | Con una nota dai toni assurdi che ho letto su TeleIschia.com, la vera televisione a Ischia, ho appreso che il sindaco di Ischia sia intenzionato a consegnare la fascia tricolore nelle mani del prefetto Valentini.

Ma perché il sindaco vuole consegnare la fascia e, speriamo, dimettersi dalla carica? Perché il prefetto gli ha segnato “la particolare importanza di programmare ogni possibile misura di sostegno alla popolazione, anche attraverso l’attivazione di punti di ascolto e la promozione di ulteriori iniziative di solidarietà a vantaggio delle fasce di cittadini con maggiori difficoltà”.

Quale richiesta così sconvolgente ha letto il sindaco di Ischia? Nessuna! Con la cooperativa Eco, infatti, il comune di Ischia ha già attivato (e non pubblicizzato) un servizio di ascolto. Non lo ha fatto perché, forse, la politica del sindaco Ferrandino non reputa importanti queste attività. Per il sindaco contano di più i lavori pubblici, gli appalti, gli incarichi agli avvocati legati ai candidati, le nomine degli amici e altre “deleghe”.

Cose di sostanza come si suol dire. Chissenefrega del supporto ai cittadini. Basta pensare alla qualità espressa dal nostro ufficio di Piano coordinato dagli uffici delegati dal sindaco Ferrandino. L’ufficio, oggi, non ha il suo “dirigente” storico, la dottoressa De Crescenzo è “affidato” alla dottoressa Paola Mazzella che sta scalando una montagna enorme con sacrificio, dedizione e spirito di servizio.

Nessun esperto alla guida del delicato settore perché non funzionale alla pessima politica espressa da questa classe amministrativa. E così, il sindaco, per due like su facebook, ci ha esposto, ancora una volta, ad una magra figura con il prefetto Valentini. Non basta la folle “ordinanza” del 23 febbraio, oggi ci voleva anche la nota del pianto con la consegna della fascia tricolore.

«Nell’esprimere le più vive preoccupazioni circa il rischio di tensioni sociali – scrive il sindaco che non ha ancora reso noto l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa -, nella grave difficoltà di far fronte pur con tutti gli sforzi possibili alle criticità evidenziate, lo scrivente non può fare a meno di evidenziare che di fronte alle impossibilità di dare qualsiasi tipo di risposta ai propri cittadini, si vedrebbe costretto a consegnare la fascia tricolore distintivo del Sindaco con lo stemma della Repubblica nella mani del Prefetto, come segnale della assoluta drammaticità della situazione che si prospetta agli occhi dell’ amministratore pubblico di un ente locale e di una comunità che vivono pressoché esclusivamente di turismo oltre che dell’indotto del settore»

Ad Ischia abbiamo l’unico sindaco, in Italia, che è pronto a dimettersi e a lasciare il proprio posto di comando. Una mossa alla Schettino, il famoso comandante della Costa Concordia che era scappato con una biscaglina e si era sentito un capitano De Falco gridare “salga a bordo cazzo!”

Abbiamo un sindaco che non è un ladro, che non è un corrotto ma che, forse, è un codardo e che scappa nel momento del bisogno della sua collettività.

In mala fede, per avere una rivincita contro il Prefetto, il sindaco di Ischia, dopo aver ingoiato male la bocciatura della famosa ordinanza, e non poter fare il bullo sui social contro il Prefetto come ha fatto contro chi scrive, invece, ha aspettato l’occasione per replicare piccato contro Valentini.

Che senso ha replicare al Prefetto di Napoli su un invito del tutto logico e sacrosanto con questi toni? Niente, solo lo scopo di avere qualche like su facebook e sentirsi dire qualche “bravo sindaco” contro il Prefetto. Una sorta di “cyber bullismo” contro il rappresentante del governo, diffuso alla stampa amica che non ha nessun valore.

Le risposte al mondo del turismo e alla grave crisi che vive l’intera nazione non è certo il Prefetto che le deve dare. Enzo avrebbe dovuto scrivere al Governo Conte, ai Ministri o ad altri interlocutori. Invece si è preso la rivincita contro Valentini. Come dire, ora di “faccio vedere io”. Sempre più assurdo!