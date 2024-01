Enzo Rando si dimette dagli incarichi: “Separato in casa con Stani Verde”

Il dirigente più influente della storia delle amministrazioni locali sull’isola d’Ischia, Enzo Rando, ha rassegnato le sue dimissioni dalla Posizione Organizzativa di Capo del III Settore del comune di Forio. E’ questo l’epilogo di una lunga storia di confronto e scontro tra la nuova amministrazione di Forio e la vera mente della vecchia amministrazione.

Uno scontro iniziato nel mese di agosto con lo spostamento del settore igiene urbana, la nettezza urbana, da settore di Rando a quello di Francesco Schiano di Coscia e con il successivo cambio del RUP dell’appalto che ha visto la Super Ego aggiudicarsi la gestione della nettezza urbana per l’importo complessivo di Euro 31.706.765,28.

Una modifica che, come vi abbiamo raccontato, ha visto anche altre importanti dimissioni. Prima quella di Marco Raia e poi quella di Mauro Pizzuti Miragliuolo entrambi impegnati nella gestione da parte del comune dell’appalto di cui vi abbiamo accennato i dettagli più importanti.

Nel frattempo, è giusto ricordarlo ai lettori, il comune di Forio ha affidato all’avvocato Vito Trofa di esperire un’attenta valutazione delle procedure di gara che hanno portato all’aggiudicazione dell’appalto della N.U. e di avviare, se necessario, un’attività “pregiudiziale” al fine di arrivare ad una mediazione tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario del servizio.

In questo quadro, inoltre, il nuovo piano del fabbisogno approvato da Stani Verde, tra le altre assunzioni, prevede per l’anno 2024, l’assunzione un dirigente D ai sensi dell’articolo 110 del tuel.

In questo quadro si inserisce la decisione di dimissioni di Rando da Capo del III settore a partire dal 16 gennaio. Un’anticipazione dei tempi se consideriamo che gli incarichi di dirigenza del comune di Forio sono tutti in vigore solo fino al 31 gennaio. Una mini proroga – come vi abbiamo annunciato – che farebbe pensare proprio ad un cambio “epocale” per l’amministrazione di Forio.

La nota protocollata ieri mattina da Rando, è un sunto di tutto questo.

Rando scrive “Al Sindaco, al Segretario Generale e ai Capi Settore” per annunciare le “Dimissioni dall’incarico di P.O. di Capo del III Settore.”

“Egregio Sindaco – scrive Enzo Rando -, devo mio malgrado constatare il venir meno completamente del rapporto fiduciario che dovrebbe essere alla base della collaborazione tra responsabile del servizio finanziario ed il Capo dell’Amministrazione. Lo scrivente vive da mesi da separato in casa con |’Amministrazione, la S.V. non ha rapporti telefonici ne personali con lo scrivente da mesi, forse più di tre o quattro, al massimo per conto Suo vengono da me portatori di missive o messaggi. I rapporti con la Giunta sono ridotti al minimo, lo stretto necessario per la raccolta dei necessari pareri.

Negli ultimi mesi sono giunte al sottoscritto voci della ricerca affannosa da parte Sua e di parte dell’Amministrazione di un mio sostituto, sia isolano che non, ad avvalorare ancora di più questa mancanza di fiducia nei miei confronti.

Oltre la ricerca ufficiosa di tale sostituto la giunta comunale con delibera n. 251 del 19.12.2023 di approvazione degli indirizzi al Piao relativi alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023, e successiva delibera n. 262 del 29.12.2023 di approvazione del PIAO, con espresso parere negativo del Collegio dei Revisori, ha deliberato di assumere una categoria D con qualifica di Istruttore direttivo contabile, al fine di sostituirmi. Palesando ufficialmente e formalmente ancora di più tale volontà. Tale condizione e clima di lavoro, sta generando allo scrivente una situazione personale e familiare di ansia e tensione, che sta di conseguenza causando un acuirsi della mia patologia, con conseguenze non preventivabili e non prevedibili. Per tutto quanto sopra e non sentendomi più persona di Sua fiducia, al fine di evitare l’aggravarsi delle mie condizioni sanitarie, con enorme rammarico, mi vedo costretto a dimettermi dall’incarico di PO che mi è stato affidato a far data da subito e fin quanto le mie condizioni di salute non me lo permetteranno”.

Inizia una nuova pagina per Forio. Il ruolo di Enzo Rando, al netto di tutte le altre funzioni che svolgeva, era anche quello della gestione e della redazione del bilancio del comune di Forio. Forse l’incarico più gravoso che oggi investe la pubblica amministrazione. Una sfida da non poco conto per il suo potenziale sostituto che si troverà a fare i conti con una delle “macchine amministrative” più complesse.

Su questo aspetto in particolare, vale la pena ricordare il braccio di ferro perso da Enzo Ferrandino ad Ischia durante il primo mandato. I lettori ricorderanno che il sindaco di Ischia provò a scalzare un altro deus ex machina delle nostre amministrazioni, Antonio Bernasconi (alter ego, meno appuntito, di Enzo Rando). A Ischia, dopo diversi tentativi in terra napoletana, però, si dovette far marcia indietro e concedersi nelle mani del funzionario. Staremo a vedere Stani Verde come condurrà questa delicata manovra.