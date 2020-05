Enzo, quando apri le pinete? Aspettiamo da 20 giorni. O pensi solo a mandare i vigili sulle spiagge?

Gaetano Di Meglio | Volendo, considerate le mie dimensioni, potrei giocare su quelle del sindaco di Ischia senza timore di essere accusato di fare bodyshaming. Ma per entrambi non lo faccio. Però ci sono alcune cose che non possiamo non evidenziare.

Provando a chiarire, ancora una volta, che nei confronti del sindaco provo un grande senso di sfiducia come persona, analizziamo i dati politici e pubblici delle sue azioni.

Il sindaco di Ischia non è colpevole dei ritardi e dei modi barbari di garantire il ripristino di alcune libertà da parte del governo. E, scusandolo per l’impossibilità di emanare il regolamento o l’ordinanza per l’uso delle spiagge libere, varato venerdì sera, mi chiedo se era necessario inviare i vigili urbani sulla spiaggia di San Pietro. Ma davvero era necessario far rimediare questa figura barbina alla vigilessa? Bastava un messaggio whatsapp al comandante e sollecitare un atteggiamento più logico. E, invece, no. La tenia di arroganza, di violenza e tipica dell’atteggiamento di Enzo Ferrandino doveva essere alimentata, ancora una volta, dalla proposizione del forte con i deboli.

Eggià, mandare la vigilessa sulla spiaggia a “sanzionare” gli avventori era una di quelle cose che produce sollievo e appagamento. Giusto?

Caro Enzo, in merito alle spiagge a libero accesso, quando il comune di Ischia adotterà il Piano comunale per definire le modalità di accesso e di fruizione?

A Procida ci hanno messo una nottata. I tuoi colleghi isolani, stanno ancora “giocando”. E tu? Quando ti muovi tu?

Ma passiamo ad un altro, grande, interrogativo che mi resta in menta da giorni. Ma le pinete di Ischia sono aperte? Ho letto della polemica del Bosco di Capodimonte, della sua apertura e della sua chiusura ma le pinete di Ischia, i nostri parchi, sono aperti? Dal 4 maggio, infatti, il governo ha dato il via libera. A Ischia come siamo messi? Mica sono ancora chiuse dopo 21 giorni? Lo chiedo per un amico.