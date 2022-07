Enzo nomina i responsabili tra i funzionari interni.

Ugo De Rosa | Anche Enzo Ferrandino, dopo la rielezione a sindaco di Ischia, ha dovuto rimettere mano all’assetto organizzativo e degli uffici. In parole povere, al conferimento degli incarichi ai funzionari responsabili dei vari uffici, ma solo fino al 31 luglio prossimo. Una decisione inevitabile e una breve scadenza dettata dalla situazione che avevamo evidenziato nei giorni scorsi. Non avendo ancora approvato il bilancio, il Comune non può effettuare assunzioni e dunque conferire incarichi a funzionari extra pianta organica. Non a caso gli incaricati sono tutti dipendenti a tempo determinato dell’Ente. Mentre al momento sono esclusi i funzionari esterni come Chiara Boccanfuso, Aniello Ascanio, ecc.

Il nuovo decreto richiama i precedenti e in particolare gli ultimi due, che avevano previsto delle proroghe con modifiche. E dunque il riconfermato primo cittadino ha deciso di «confermare in parte le previsioni dei citati decreti sindacali».

Nel dettaglio viene conferito all’assistente sociale dott.ssa Irene Orsino l’incarico di responsabile del Servizio 3 Servizi Demografici – Elettorale «mantenendo nella misura compatibile le attuali incombenze quale assistente sociale dell’ambito Sociale N13 (Comune capofila Ischia); ad interim di responsabile del servizio 1 Affari Generali – Contenzioso – Contratti e di responsabile del servizio 2 Turismo – Cultura – eventi politiche per i giovani – Scuola». nonché la responsabilità della conservazione ed archiviazione degli atti.

Alla dott.ssa Paola Mazzella viene confermato l’incarico di responsabile del Servizio 4 sociale associati in qualità di Coordinatore dell’Ambito N13; nonché di responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive – Suolo Pubblico.

All’arch. Consiglia Baldino conferito l’incarico di responsabile del Servizio 6 Lavori pubblici e del Servizio 5 – Sportello Unico per l’edilizia – Edilizia Privata – Demanio – Catasto – Manutenzione del patrimonio comunale e cura del verde pubblico.

All’ing. Luigi De Angelis viene conferito l’incarico di responsabile del Servizio 8 Pianificazione Paesaggistica del territorio – Paesaggio, del Servizio 7 Servizi Informatici, Protezione civile, Cimitero – Supporto Gare -Affidamenti – Appalti – Contratti e del Servizio 9 Ciclo Integrato dei Rifiuti – Servizi a rete – Ambiente – Impianti sportivi. Nonché la responsabilità della gestione documentale.

Al dott. Antonio Bernasconi il decreto conferisce l’incarico di responsabile del Servizio 11 modificato Ragioneria – Programmazione – Transizione digitale – Bilancio – Equilibrio di Bilancio – PIAO, del Servizio 12 Entrate – Tributi e del Servizio 18 modificato Progetto Europa – Controllo di gestione (verifica e controllo attuazione programma; verifica e controllo stato avanzamento implementazione PNRR) – Progetti di condivisione risorse – Risorse Umane – Società Partecipate. Nonché la responsabilità del Portale Lavoro Pubblico.

Al rag. Salvatore Marino l’incarico di responsabile del Servizio 13 Entrate – Uscite – Personale – Controllo di Gestione – Economato e la responsabilità dell’invio SIRECO.

Alla dott.ssa Chiara Romano l’incarico di responsabile del Servizio 15 Amministrativo Polizia Locale – Operativo Speciale Polizia Locale; ad interim di responsabile del servizio 14 Comando Polizia Locale con funzioni di Coordinamento unitario degli uffici e servizi di Polizia Municipale – Operativo Territoriale e Speciale Polizia Locale – Vigilanza edilizia sino al 31 luglio 2022; nonché ad interim di responsabile del Servizio 19 Polizia Locale di Quartiere e del Servizio 21 Polizia Locale processi di mobilità ed accoglienza turistica.

Viene anche prorogato l’incarico a titolo gratuito all’ing. Gaetano Grasso (già in quiescenza) quale responsabile del Servizio 20 Sviluppo del Territorio e Progetti Strategici – Patrimonio (sperimentale).

Ovviamente poi andranno determinate le relative indennità di posizione.

Il decreto inoltre conferma «al fine di assicurare l’ottimale continuità delle attività amministrative anche nel nuovo modello organizzativo sviluppato in senso orizzontale l’applicazione del sistema predeterminato di sostituzione degli apicali in caso di assenza, impedimento o di obbligo di astensione per incompatibilità e per conflitto di interessi anche potenziale…».

Dando «atto che con provvedimento dell’organo di governo competente si provvede a modificare l’assetto organizzativo e le specifiche competenze dei servizi comunali».

Inoltre, come previsto dalla normativa vigente, i componenti del nucleo di valutazione resteranno in carica per ulteriori 45 giorni a decorrere dalla proclamazione del Sindaco.

Un organigramma, come detto, valido fino al 31 luglio. Quando sarà stato approvato il bilancio, l’assetto cambierà ancora una volta…