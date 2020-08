Enzo, mr 6%. Nel 2019 sono stati 12 i milioni di euro che il comune non ha voluto incassare!

In seconda convocazione arriva il consiglio comunale sul bilancio del 2019: un anno di sprechi e di mancati incassi. Perché? Bisogna alimentare la propaganda e clientela politica con i soldi (non riscossi) dei cittadini e degli amici degli amici. Ischia Risorsa Mare. Bye bye fake liquidatori, arriva il CdA con i suoi 3 posti retribuiti! E ancora tanto altro. Come verrà ripianato il disavanzo di 17.546.843,89 di euro? Perché l’ente non ha ancora deciso? Perché attendere altri 45 giorni? Per campare un altro po’ da sindaco? 17 milioni di nuove tasse per ripianare i debiti?

Gaetano Di Meglio | Oggi pomeriggio, dopo la prima convocazione saltata per mancanza del numero legale (ieri mattina erano presenti solo il Presidente Ottorino Mattera, Maurizio De Luise, Pasquale Balestrieri, e Antonello Sorrentino), il civico consesso del comune di Ischia si riunirà in seconda convocazione.

Una seduta che dovrà analizzare l’ordine del giorno predisposto dalla convocazione richiesta dal sindaco. E, ovvero l’Approvazione Rendiconto della gestione anno 2019, il Nuovo Regolamento di contabilità, il Nuovo Regolamento Edilizio, la revoca dello stato di liquidazione di Ischia Risorsa Mare s.r.l., l’approvazione del nuovo Statuto; l’approvazione del progetto esecutivo per i lavori urgenti per la sistemazione idrogeologica di Via Tirabella in località Pilastri nel comune di Ischia, l’adozione della variante al PRG e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si discuterà anche degli interventi di riqualificazione ambientale e recupero manufatti fatiscenti cd ampliamento del plesso scolastico Gianni Rodari con la ricostruzione con ampliamento delle aule esistenti e l’adozione variante al PRG. Inoltre il comune dovrà approvare una modifica all’IMU 2020.

Partiamo dalla parte politica.

Dopo un balletto di decisioni che va avanti da diversi anni sulla gestione delle partecipate, finalmente, arriva la revoca della liquidazione di Ischia Risorsa Mare. Perché? Perché al sindaco servono le poltrone nel consiglio di amministrazione al posto dei “fake” liquidatori. Con la revoca, infatti, la partecipata sarà gestita da un consiglio di amministrazione, potrà avere componenti e presidenti e il sindaco potrà avere una sedia più comoda sulla quale oziare politicamente ai danni dei cittadini. Questa è l’unica vera motivazione. Il resto è inutile propaganda di questi giorni.

Un altro aspetto, di cui già abbiamo parlato, è il modus operandi del civico consesso di determinare un esproprio. Questa volta, in maniera diversa rispetto al terreno di Piazza degli Eroi con l’Eni, il consiglio comunale procederà all’adozione della variante al PRG e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per i lavori in via Tirabella. Sindaco, quando si è sbagliato? Ora o con l’Eni? Sarà bellissimo raccontare quando l’ENI chiederà i danni ai cittadini. Basta attendere….

L’altro punto che serve ad Enzo per conservare la fascia tricolore è l’approvazione del nuovo regolamento edilizio. Una manovra pensata per appagare gli appetiti dei maggiorenti della maggioranza pena la firma sulla sfiducia. E parliamo del nuovo regolamento edilizio. Tutto segreto, tutto sotto silenzio e calendarizzato nel consiglio comunale di ferragosto quando tutti sono distratti. Una manovra per sfruttare la distrazione dei cittadini tra covid e ombrelloni.

Ma veniamo ai fatti seri.

Senza farci prendere dalla crisi post Covid, dobbiamo chiarire ai lettori che i dati che tra poco leggeranno sono tutti relativi ai conti del 2019, quando il Covid e la crisi che oggi ci troviamo ad affrontare non era neanche, minimamente, immaginabile! La fotografia di un disastro di gestione a cifre blu.

Come vi abbiamo già detto, il comune di Ischia ha un fondo cassa pari a zero. Al 31.12.2019, infatti, risultava utilizzata una quota del fondo di cassa vincolato per le spese correnti non reintegrata al 31.12.2019 per la somma di euro 1.037.647,70.

Inoltre l’ente non ha restituito l’anticipazione di tesoreria al 31.12.2019 per € 561.400,62. Il risultato è in miglioramento rispetto all’anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12.2018, che era pari ad euro 1.036.830,32. Basta come foto dell’azione di gestione di Enzo Ferrandino?

Ma i dati di questo consuntivo, approvato dal collegio dei revisori dei Conti (e non poteva essere altrimenti, se consideriamo che lo Stato non ha nessuna intenzione di fare sul serio con gli enti locali e ha rimesso nelle mani del consiglio comunale la nomina del revisore!), parlano di una cancellazione di ben 8.271.325,32 € dai residui attivi. Quale clientela politica di gestione ha beneficiato di questa manovra? A chi si è favorito? Quale debito è stato cancellato? Speriamo qualcuno faccia luce su questi numeri.

Le irregolarità non sanate

Secondo il collegio dei revisori, però, ci sono diverse irregolarità non sanate. E, nel merito, il collegio mette nero su bianco: «Si invita l’Ente a monitorare le percentuali di recupero dell’evasione dei tributi propri utilizzando tutti gli strumenti necessari al fine di liberare maggiori risorse proprie. Come negli anni precedenti l’Ente risulta in anticipazione di tesoreria in modo sistematico, anche se denota un decremento rispetto all’esercizio precedente. Il Collegio prende atto che il risultato di amministrazione è condizionato dall’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità così come rideterminato a seguito del cambiamento del metodo di calcolo e dell’impossibilità di utilizzo del fondo anticipazione di liquidità a parziale copertura. Ciò detto se da un lato tale comportamento risulta virtuoso in quanto tale maggiore accantonamento produrrà ripercussioni positive in termini di cassa negli esercizi finanziari successivi, dall’altro lato, si invita l’Ente ad una gestione più oculata del gettito fiscale anche prendendo in considerazione di rimodulare le tariffe tra le varie categorie dei contribuenti. Per una più tempestiva valutazione dei rapporti delle partecipazioni con le società partecipate, si invita l’Ente a rendere disponibili, in tempi brevi, i bilanci delle stesse ed i prospetti di verifica e riconciliazione dei debiti e dei crediti reciproci. Da quanto sopra riportato è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell’accantonamento all’FCDE, un disavanzo pari ad euro 17.546.843,89, da ripianare ai sensi e per gli effetti dell’art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020. Il Collegio invita l’Ente a stabilire le modalità di recupero con deliberazione del Consiglio comunale munita del parere dell’Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall’approvazione del Rendiconto 2019.”

Già ne avevamo scritto. Non si capisce perché il comune di Ischia debba avere altri 45 giorni per decidere come affrontare il buco da 17.546.843,89 euro e non lo abbia già fatto. Ma, ancora, siamo nelle dinamiche tecniche, quella politica, invece, ha un altro valore.

Perché nel 2019, il comune di Ischia ha emesso “avvisi di liquidazione” per circa 12 milioni di euro e non si è preoccupato di riscuoterli?

Vuoi vedere che è vero quello che si dice in paese? Storie del tipo, paga la prima rate e poi chi si è visto si visto?

E’ così vero che lo stesso collegio dei revisori, nonostante la nomina del presidente Trani, non può far finte di nulla: “In merito si osserva che queste entrate generano stress finanziario sulla cassa dell’ente, in quanto solo il 6% dell’accertato dell’anno risulta incassato. Anche l’incasso dei residui degli anni precedenti risulta molto esiguo rispetto all’ammontare degli stessi, e ciò obbligherà l’ente a stanziare ogni anno importi cospicui al FCDE, e a drenare risorse per tale accantonamento”.

Di cosa parliamo? Facile, di residui totali pari ad 12.557.025,55 € non riscossi. Soldi lasciati nelle casse delle imprese degli amici della maggioranza! E, senza giri di parole è giusto dirci che se sono inscritti in bilancio, sia chiaro, gonfiano l’avanzo di amministrazione!

Ecco i risultati della gestione economica del comune di Ischia, quello che ha tolto il dirigente capace dal suo ruolo per metterne uno più politico.

Con la gestione “Enzo”, le entrate accertate nell’anno 2019 sono pari ad euro 5.242.513,61, con una riduzione di euro 371.019,77 rispetto alle previsioni iniziali. Nel 2019, però, su 5.242.513,61 il comune di Ischia ha incassato solo 261.146,73. Per la TASI, nel 2019, su € 860.214,53 risultano riscossi solo € 26.428,21 Mentre, per quanto riguarda la TARSU-TIA-TARI, le entrate accertate nell’anno 2019 sono pari ad euro 6.316.829,89, con una maggiore entrata rispetto alle previsioni di euro 75.275,12. Le somme incassate sono pari ad euro 3.554.578,99 (percentuale di incasso del 56%) e, secondo i revisori: “In merito si osserva che questa entrata genera delle problematicità in termini di stress finanziario sulla cassa dell’ente, in quanto solo il 56% del ruolo dell’anno risulta incassato. L’incasso dei residui degli anni precedenti anche risulta molto esiguo rispetto all’ammontare degli stessi, e ciò obbligherà l’ente a stanziare ogni anno importi cospicui al FCDE, e a drenare risorse per tale accantonamento”

E’ bello fare la politica con i soldi dei contribuenti, vero? E’ bello estorcere voti e conquistare consenso incassando solo il 6% di quanto accertato? Altro che meno tasse per tutti, qui c’è la politica nessuna tassa per tutti gli amici. Per gli altri, invece, quelli che sono antipatici o contrari, si pagano gli avvocati, le aziende esterne con gli affidamenti sbagliati e tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi anni. Anni di Enzdown, altro che lockdown e covid!