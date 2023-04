Enzo li vuole così, utili e idioti. La nuova commissione del paesaggio

Gaetano Di Meglio | Chiariamoci subito: l’espressione utile idiota, nel gergo politico, veniva usata per stigmatizzare l’atteggiamento di chi, all’interno dei paesi occidentali, simpatizzava per il sistema politico sovietico. Il termine oggi è usato in senso più ampio per descrivere qualcuno che sembra essere manipolato senza accorgersene da un movimento politico, un gruppo terroristico o un potere economico, indipendentemente dal fatto che siano comunisti: è questo il senso del titolo.

E ovviamente parliamo di Gianni Elia e Alessandro Migliaccio. La vicenda della commissione del Paesaggio approvata dal consiglio comunale di Ischia offre più di uno spunto politico e supera quello che è stato il mismatch nella lista del sindaco tra Ida De Maio e Alessandro Migliaccio.

La nuova commissione del paesaggio è quasi un azzardo: il consiglio comunale ha rinnovato quattro su cinque e, senza un briciolo di saggezza politica, ci saremmo trovati con cinque componenti senza storia e senza passato. Un rinnovamento totale che avrebbe rappresentato il salto nel buio in una materia complicata, attenzionata dalla Procura e piena di insidie. Certo, per alcuni aspetti potrebbe essere una scelta da fare, per altri versi, però, è sempre bene avere un po’ esperienza.

Esperienza che stempera le tensioni con il gruppo Mazzella (acuita dopo le vicende della fidejussione DimHotels) e permette ad Antonio Mazzella di portare a casa un punto. La conferma di Michele Patalano (scommettiamo che il terzo voto è stato di Enzo?) va proprio in questa scia.

Ma il momento caldo è rappresentato dal mismatch è stato vinto nella lista del sindaco. Se vogliamo affrontare la riflessione politica con il livello dei partecipanti, allora possiamo dire che Alessandro Migliaccio vince perché è riuscito a far nominare in commissione l’allievo di Giovanni Tufano, il candidato Bernardo (con i voti di Antonello Sorrentino e di Agostino Mazzella). Una nomina, questa, che garantisce al sindaco il controllo completo della pedina Migliaccio in consiglio comunale. Ida De Maio, dal canto suo, deve rimuginare e comprendere su qualche errore commesso. Il primo: non si può tenere uno Starace a vita nella commissione del paesaggio: la carica non è un diritto di padre in figlio! Il vicesindaco, tra l’altro, deve fare i conti con la disgregazione del suo gruppo politico e di ritrovarsi con il solo Adriano Mattera. Ma questa è l’evoluzione normale delle dinamiche in queste categorie.

L’altro nome che ha senso di novità è quello di Raffaele Masturzo. Il cognato di Simone Ferrandino approda in commissione del paesaggio in quota Gigi Mattera e Carmen Criscuolo. Un nome che, però, sta bene anche a quelli della Pagoda (e i sorrisi tra Carmen e Giovanni Sorrentino fuori da “Ciccio” confermano questa sensazione). Vincenzo Salvato arriva in quota Sciarappa mentre Gianni Elia e Gianluca Trani rinnovano il loro gruppo con Nunzio Arcamone.

Nulla da fare per il gruppo Balestrieri e per Giustina Mattera. Ciro Di Meglio non ha trovato ingresso nella commissione. Un’altra azione da mettere in conto ma Pasquale & Co hanno le spalle molto, molto, larghe. Prima di spostarli ce ne vuole!

Ma tutto questo cosa ci racconta? Ci racconta che Enzo Ferrandino vuole già indicare una linea per il suo successore? Potrebbe essere una cosa interessante se questa dinamica fosse caratterizzata da una sana competizione politica e da un attivismo che potrebbe consentire la nascita della tanto amata concorrenza, tuttavia, la sensazione è che Enzo abbia deciso di premiare le velleità di Gianluca Trani spegnendo quelle di Ida De Maio. Come? Strumentalizzando le dimissioni dal consiglio comunale e facendo leva sulla precarietà di giunta. Della serie “oggi ci sei, domani firmo il decreto”. Riconoscendo che questo è uno scenario poco vicino alle regole di ingaggio del sindaco (Paolo e la Siena docet, ndr) la realtà dei fatti racconta proprio questo. Enzo preferisce avere tanti “utili idioti” da gestire con facilità che persone intelligenti, motivate e con qualche obiettivo.

Pericoli? Sviluppi? Cambiamenti? State calmi, non succederà nulla. Nessuno degli scontenti farà passi in avanti e nessuno salirà sull’Aventino del momento. Al massimo avremo qualche sguardo abbassato, qualche faccia tagliata e qualche piccola reazione scomposta ma nulla di più. Insomma, robetta.