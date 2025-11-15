Enzo, l’eterno consigliere comunale | #4wd

A un anno e mezzo dalla conclusione del suo secondo e ultimo mandato, il sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino attraversa una fase politica particolare, quasi sospesa tra un ruolo istituzionale ormai consolidato e una popolarità che appare meno salda rispetto al passato. È un momento in cui, più che misurare il potere reale di un primo cittadino, sembra emergere il peso della percezione pubblica, spesso determinante nei percorsi finali di ogni esperienza amministrativa.

La riflessione nasce da un episodio recente: una manifestazione a sostegno dell’assessora regionale Lucia Fortini, figura di riferimento per Ferrandino. L’incontro, organizzato nel bar di famiglia del sindaco, “La Dolce Sosta” (e già questo la dice lunga sulla capacità di coinvolgimento del territorio), non ha mostrato — almeno a osservatori esterni — quella capacità di mobilitazione che ci si aspetterebbe dal capo dell’amministrazione di uno dei Comuni già più rilevanti della Campania.

Le presenze sono apparse modeste e, secondo alcune voci di corridoio, sarebbe stato necessario un lavoro di chiamata piuttosto intenso, rivolto a una platea molto eterogenea: dipendenti comunali in servizio, sostenitori abituali, persone legate da rapporti “di cortesia”, fino ai tanti che nella vita amministrativa isolana hanno sperato o beneficiato (o ancora sperano e beneficiano) di un’attenzione, un sostegno o un incarico.

E al di là delle apparenze e della loro fondatezza rispetto alla realtà, ciò che colpisce è il segnale politico che ne emerge: l’impressione di un sindaco che fatica da sempre a mostrarsi leader riconosciuto, nonostante gli anni trascorsi alla guida del Comune. Ferrandino sembra muoversi ancora come un amministratore di prossimità, costantemente impegnato nella ricerca del consenso diretto, più che nella costruzione di un’autorità istituzionale compiuta e autonoma, ponendosi in competizione assolutamente paritetica con i suoi stessi consiglieri di maggioranza.

Questa dinamica non è nuova nella politica isolana, dove il rapporto personale spesso supera quello programmatico, ma nel caso del sindaco assume un significato particolare. Ferrandino è alla fine del suo percorso amministrativo e, proprio ora, ci si sarebbe potuti aspettare uno stile più distaccato, più orientato alla sintesi, più vicino alla figura di un garante che a quella di un raccoglitore di preferenze. E invece la sua postura rimane quella di chi sente il bisogno di essere confermato, rassicurato, riconosciuto giorno per giorno, garante esclusivamente… di sé stesso.

Il rischio, in situazioni del genere, è che la percezione di un leader “in affanno” finisca per inibire in via definitiva la stessa -già precaria, in verità- capacità amministrativa e la gestione del finale di mandato. La politica locale vive di simboli e di gesti tanto quanto di delibere e atti formali: un evento poco partecipato, se letto nel contesto più ampio, può diventare la conferma di una stagione totalmente in declino.

Eppure, proprio in questa fase, Ferrandino avrebbe avuto l’occasione di liberarsi dal peso della ricerca del consenso immediato e di dedicarsi alla costruzione dell’eredità politica del suo decennio.

Le sfide del Comune di Ischia, ormai divenuto periferia foriana, richiederebbero visione più che presenza fisica, capacità di sintesi più che lavoro di cortile. Ma è ormai chiaro a tutti che in questi ultimi diciotto mesi del suo mandato, se proprio il Buon Dio non ce ne vorrà liberare anzitempo attraverso le dimissioni di nove redivivi coraggiosi, il sindaco non saprà trasformare questa percezione in un’opportunità di crescita politica, lasciando a tutti un’immagine totalmente ancorata all’egoismo di chi ambisce solo al consenso personale sin dalla prima elezione del ’94, chiudendo così la sua era senza il passo del leader, ma con quello dell’eterno consigliere comunale alla ricerca di una dimensione che non gli appartiene.