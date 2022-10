ENZO HOOD. Ischia e il raddoppio della NU per la parte fissa della tariffa tari

Gaetano Di Meglio | La notizia ve la diciamo subito: a Luglio 2022 il comune di Ischia ha modificato la quota percentuale relativa alle utenze domestiche. Siamo passati dal 20 al 46%. Però, prima di fermarci a questo dato è necessario fare una riflessione diversa.

Oggi Enzo Ferrandino e i suoi consiglieri comunali pagato il conto di tutti quelli che, negli anni, hanno sostenuto un sistema sballato e avallato la sperequazione sulle tariffe che abbiamo sostenuto e approvato per anni. E, ovviamente, chi mette mano a questo sistema sbagliato oggi non viene visto come colui che porta equità, ma come colui che aumenta la tariffa. Chi ha procrastinato nel tempo oggi si trova con le mani nella porta. E, in parte, ben gli sta, considerato che sono sempre loro da molti anni.

La modifica del calcolo delle tariffe TARI, come spiegato nel box a lato, ha rappresentato l’obbligo, o la scusa, per mettere mano alle tariffe. E per fare l’aumento. La TARI, dal 2022, infatti, prevede una parte fissa e una variabile della tariffa (leggi il box per capirne di più). Una modifica sostanziale che ci impedisce di fare il paragone tra le due imposizioni se non per grandi numeri. Nel dettaglio, però, chi pagava 59 euro per un appartamento da 27 metri quadrati, oggi ne paga 139. Si, quasi il triplo.

PICCOLA PREMESSA: PARLIAMO SOLO DELLA TARIFFA

Questo articolo vuole avere la pretesa di essere una riflessione sulla tariffa e non sulla gestione di Ischia Ambiente. Gli straordinari da migliaia di euro ai dipendenti, la cattiva gestione e tutte le altre cose che tutti sappiamo non hanno nessuna influenza su quello che vedremo tra poco perché parliamo di percentuali e di decisioni che stanno alla base della tariffa. Si, certo, se Ischia Ambiente evitasse gli sprechi farebbe bene a tutti, ma le riflessioni di oggi non cambierebbero. Piccola premessa per poter proseguire senza farci troppe pippe mentali accessorie.

PRIMA DEL 2022

Negli anni, il comune di Ischia ha sostenuto un sistema sbagliato. Per illustrarlo, userò le motivazioni che erano alla base del ricorso al TAR che il gruppo Leonessa avere presentato contro la TARI. Nel 2015, il Piano economico-finanziario del costo TARI, prevedeva costo annuo complessivo del servizio di € 6.414.118,99, mentre l’allegato B riporta semplicemente le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, divise per categoria.

Prima del 2022, per capire gli importi, rispetto al costo complessivo 6.414.118,99 le utenze domestiche partecipavano per un importo parti ad € 1.414,956,41. Ovvero poco più del 20% (benché la loro superficie sia superiore al 60% di tutte le utenze), mentre il rimanente 80% circa (€ 4.999.162,00) era fissato a carico delle utenze non domestiche. Le utenze domestiche, infatti, avevano una tariffa fissa per metro quadro parti 1,90. Una quota molto più bassa di molti altri posti in Italia che confermava solo la sperequazione del comune di Ischia che, vittima dell’esigenza da campagna elettorale costante, non ha mai messo mano ad una vera rivoluzione di questo sistema sbagliato.

Dopo aver approvato le stesse tariffe per diversi anni e, in parte, tenuto fermo il costo del servizio della NU (e, quindi senza mai prevedere, progettare e realizzare una sostanziale riduzione) il comune di Ischia supera al pandemia, investe un milione e seicentomila euro per aiutare le imprese, arriva il 2022 e deve fare i conti con ARERA e con il cambio della tariffa.

I DOLORI DEL 2022

Con il 2022 e con la necessità di dover introdurre la modifica del calcolo della tariffa, al comune di Ischia decidono di modificare le percentuali considerando le due voci della tariffa: quella fissa e quella variabile.

Da Via Iasolino hanno stabilito che la parte variabile della tariffa è corrisposta dalle utenze domestiche per il 24,88% e per il restante 75,12% dalle utenze non domestiche.

Diverso, invece, per la parte fissa della tariffa. Le utenze domestiche partecipano alla spesa complessiva di questa frazione per il 46% (ed è questo l’aumento) mentre il 54% è corrisposto dalle utenze non domestiche. Cosa significa questo cambio parlando in danari? Rispetto al 1.414,956,41 euro del 2019, oggi le utenze domestiche versano 1.998.239,13. E, sempre facendo un paragone relativo al totale degli importi le utenze non domestiche versano 4.304.992,87 € rispetto ai 4.999.162,00 € di due anni fa. I 9.430 nuclei (da 1 a 6 componenti) che pagano di più, specialmente in questo periodo, hanno tutte le motivazioni per gridare allo scandalo e all’aumento ingiusto. Purtroppo, però, per essere onesti ci dobbiamo dire che, forse, tra i 13,54593 € al mq. che pagavano le attività alberghiere rispetto all’1,90 € che pagavano le abitazioni c’era uno scalone che non ce lo potevamo più permettere. In parole povere, la verità è che il Enzo Hood ha tolto alle famiglie e ha dato alle imprese.