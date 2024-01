Enzo, Gianluca, Casamicciolesi, Ischitani: ricordate? | #4WD

Era il 17 maggio scorso quando, in uno dei miei 4WARD dopo l’elezione di Giosi Ferrandino a Casamicciola (https://www.ildispariquotidiano.it/it/lerba-cattiva-non-muore-mai-4wd/), sfoggiai questa profezia:

“Ma ancora una volta il Paese ha deciso! Ed ecco la storia che si ripete: nel 2017 lo squallido manifesto del bowling a Ischia per vantarsi di aver spazzato via gli avversari come birilli (salvo poi litigare con lo stesso suo sindaco tentando a tutti i costi invano di mandarlo a casa e poi costretto dal partito a digerirne gli accordi e le decisioni); oggi l’attacco a chi scrive per aver sottolineato pubblicamente, con un briciolo di storia locale, l’eterogeneità del suo schieramento, quella che presto verrà fuori con forza in quel di Casamicciola. E domani? PreparateVi! Di certo nei piani di Giosi c’è l’intenzione di sbarcare ancora una volta a Ischia, mettendo fuori gioco sia Enzo Ferrandino sia Gianluca Trani, ma non chi (come me) lo conosce meglio delle proprie tasche.”

E’ cominciato un anno nuovo che nel Comune di Ischia porterà tutti a guardare finalmente oltre l’attuale secondo mandato di Enzo Ferrandino. Lo stesso sindaco in carica ha già cominciato a fare i conti con il suo impegno “familiare” verso Gianluca Trani come successore e, al tempo stesso, con i mal di pancia dei tantissimi, in seno alla sua maggioranza, che il figlio di Gabriele non vogliono vederlo con la fascia neppure in un fotoritocco.

E come se non bastasse, la situazione di Enzo non è delle più semplici e Ve la spiego ancora una volta: candidarsi alle europee non è per lui e candidarsi con successo alle regionali è un’impresa pressoché impossibile per la presenza di Dionigi Gaudioso (che gli impedirebbe di raggranellare voti sufficienti sull’Isola da accoppiare a quelli della Fortini in terraferma, con o senza De Luca). Cosa gli resta? Prima che scadano due anni, sei mesi e un giorno (febbraio 2025), dimettersi da sindaco o farsi sfiduciare per potersi candidare al terzo mandato.

E qui, come avevo previsto proprio il 17 maggio scorso, tra i due pseudo-litiganti e suoi amici di cordata, incede sempre più insistente l’incubo del “terzo” (Giosi, appunto) a tentare di godere al loro posto come fece con Gino Di Meglio nel 2007, riproponendosi a Ischia e lasciando “la sua” Casamicciola e i Casamicciolesi che lo hanno ri-votato abbandonati al solito destino. Nella speranza che gli Ischitani, nel frattempo, siano sufficientemente maturi da guardare oltre certa feccia. Una volta tanto.