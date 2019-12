Enzo Ferrandino, un sindaco in confusione. Ischia nei guai seri

Dite voi, cosa ha detto il sindaco? Cosa avete letto? Che ha chiesto finanziamenti per tante altre cose tranne che per la sicurezza delle coste. Tanto è vero che scrive: "per la difesa delle coste stiamo procedendo su di una linea parallela" ovvero potremmo dire che per la difesa delle coste Enzo Ferrandino non ha fatto niente! Proprio niente!

La verità è che Enzo Ferrandino non riesce più a reggere il peso di un’amministrazione portata avanti da solo. E non basta la solitudine, ad aggravare la situazione politica del comune di Ischia le influenze negative, quasi come una maledizione, dei vicinissimi che influenzano, male, il primo cittadino.

Una confusione mentale e politica che lo espone al pubblico ludibrio per la sua stessa mano.

Preso dall’ira, carico della solita bile che lo contraddistingue da sempre, poco fa, il sindaco ha pubblicato un post senza neanche sapere quello che diceva e scrivere.

Una confusione assoluta che, alla fine, constringe il sindaco ad autoaccusarsi

L’opposizione lo aveva accusato di non risposto ad una richiesta della Città Metropolitana e sulla possibilità di accedere a finanziamenti per 440 milioni con queste parole: “Lo scorso aprile la città metropolitana comunicò di avere a disposizione 440 milioni di euro per la sicurezza delle coste e dei costoni. Il sindaco di Ischia come al solito ha dormito, fregandosene. Oggi però, dopo il disastro di ieri, invoca aiuti. Patetico!”

Il sindaco ha risposto di “non aver perso nessun finanziamento”. Ma perchè lo avevano accusato di aver perso un finanziamento?

Ecco cosa ha risposto il sindaco in confusione: ” Città Metropolitana: nessun finanziamento è andato perso!!Mi si accusa di aver perso un finanziamento: è una BUFALA! Dei 440milioni di euro stanziati dalla Città Metropolitana per l’intero piano strategico, il Comune d’Ischia ha ricevuto più di due milioni di euro, circa 100 euro ad abitante, per i quali sono stati finanziati 6 progetti su tutto il territorio comunale:

*Delibera n°28: riqualificazione del campetto polisportivo in località Spalatriello;

*Delibera n°30: lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero dell’area in località San Ciro (voluto da Gianni Elia, ndr), *Delibera n°31: progetto di recupero e valorizzazione dei parchi e delle pinete del comune di Ischia; *Delibera n°32: lavori ordinaria e straordinaria manutenzione alla rete stradale comunale; *Delibera n°33: riqualificazione urbana e ambientale di tratto di via Sogliuzzo e di via Pontano; *Delibera n°34: restauro conservativo e riqualificazione ambientale di via Campagnano nel borgo storico di Campagnano; *Delibera n°37: riqualificazione vivaio comunale. Per la difesa delle coste stiamo procedendo su di una linea parallela cercando di trovare ulteriori fondi e di usare quelli già messi a disposizione per la rifioritura delle scogliere. Tutto questo è stato approvato con delibere di giunta a cui ha presenziato anche l’allora assessore Luca Spignese. Vuoto di memoria? Mala fede? Dite voi”

Ischia non si merita un sindaco in confusione che non sa neanche cosa scrive e dice.