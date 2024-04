Il sindaco di Ischia illustra le iniziative approvate in Consiglio comunale. Con la DMO e il passaggio della tassa di soggiorno alla Genesis previsto un monitoraggio anche delle presenze nel settore extra alberghiero: «Importante un censimento degli ospiti per località di provenienza, per fascia di età, per quegli elementi che ci possono aiutare per avviare in futuro delle politiche di marketing». L’approvazione del Regolamento sulla videosorveglianza