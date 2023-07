Enzo Ferrandino: «Sull’isola tanti i siti da mettere in sicurezza»

Dopo la firma dell’accordo tra il Commissario delegato all’emergenza e i Carabinieri Forestali, abbiamo raccolto le parole del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino.

«Si tratta di un fondamentale e importantissimo punto di partenza. Ed è bello riscontrare come gli organi dello Stato, a partire dal Commissariato di Governo capitanato dall’onorevole Legnini e i Carabinieri del Nucleo Forestale, stiano lavorando in forte sinergia per fornirci questi dati. Questa è la strada giusta, che è stata intrapresa, e che sicuramente darà ai nostri concittadini un territorio fragile sì, ma più sicuro in quanto con maggiore consapevolezza: saranno realizzate delle opere per mitigare il rischio e saranno eseguite le attività di manutenzione che, come ho avuto modo di ribadire attualmente sono da considerarsi strategiche rispetto a episodi come quelli verificatisi il 26 novembre scorso.

Ho lanciato un appello a “prendere il toro per le corna” per tutte le emergenze, ovviamente partendo prioritariamente da Casamicciola, lavorando velocemente perché essa è la parte di territorio maggiormente esposta a questo rischio, e ancora oggi la ferita è ancora viva e la cicatrice non è rimarginata. Però tutto il territorio necessita di un intervento rapido, concreto, perché i siti da mettere in sicurezza sono davvero tanti».