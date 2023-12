Enzo Ferrandino: “Il porto torna al Comune. Il diportismo fattura 1 milione di euro l’anno”

Gaetano Di Meglio | Il porto di Ischia è la sua rivoluzione. Enzo Ferrandino cambia la gestione del Porto, riporta a “casa” le concessioni (a riparo da eventuali stravolgimenti nazionali ed europee) e affida i servizi ad Ischia Risorsa Mare. Un modo innocuo per salvare capre e cavoli e per rendere, più agevole il futuro.

Una formula di gestione diversa e, forse, più appropriata e che riesce a sterilizzare anche eventuali sacche di dispersione come era capitato quando si ospitavano le barche a vela a gratis degli amici residenti a L’Aquila piazzati da Luca Spignese.

L’inversione di Enzo Ferrandino apre, però, ad un’altra riflessione: quella della titolarità diretta. Una circostanza che permetterà al Comune di Ischia di intervenire in maniera diversa e più impattante con le scelte logistiche e non solo. Riportare in “casa” le concessioni, eliminando la srl dalla titolarità, consentirà all’ente di avere una diversa posizione rispetto ai fondi del PNRR e a tutte le altre forme di finanziamento che oggi sono disponibili. Anche la stessa Cassa Depositi e Prestiti, ad esempio, potrebbe essere una forma di finanziamento che potrebbe suggerire ad Enzo Ferrandino di rifare i pontili e di completare l’opera di ammodernamento del “marina”. Se mai vogliamo pensare che Ischia si doti di una struttura del genere.

Questa piccola premessa ci porta alle parole che il sindaco di Ischia ha detto durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta ieri mattina nella sala del consiglio comunale. Una conferenza stampa veloce, circa 30 minuti, durante la quale Enzo Ferrandino ha illustrato sia la modifica amministrativa della partecipata comunale, sia un dettaglio – per quanto molto grandangolare – dei lavori che si dovranno realizzare sulla Riva Destra. Un progetto appaltato per oltre 4 milioni di euro alla società di Donato Di Palo che dovrà realizzare la progettazione dell’ing. Luigi Di Massa. Una sfida dalle dimensioni importanti, non tanto per i lavori in sé, ma per l’impatto che avranno sulla vita della zona più delicata del comune di Ischia.

Una zona che vive in chiaroscuro soprattutto a causa della pessima categoria di imprenditori (fatto salva solo una selezione molto rigida di pochissimi) che, oltre a farsi la guerra tra di loro, non ha mai compreso il vero valore della zona. Se non quello dei turisti che arrivavano come l’acqua alta dal mare: ovvero senza nessun merito da parte loro. E se qualcuno è in cerca di differenze tra Ischia e Forio, beh… se parte dalla Riva Destra, è già a metà dell’opera.

LE PAROLE DEL SINDACO ENZO FERRANDINO

Alla vigilia del Consiglio comunale che si terrà domani (oggi, ndr), volevo illustrare la rimodulazione delle attività che verranno svolte nell’ambito dell’area portuale e per quanto riguarda il diportismo. Questo incontro, vuole essere anche un modo per l’amministrazione di avviare una fase di interlocuzione con chi fa informazione sul territorio, perché intendiamo aprire dei canali di confronto con la cittadinanza più diretti rispetto a tutte quelle che sono le attività amministrative e politiche che queste iniziative finiscono per avere sul territorio. In consiglio comunale voteremo una delibera con la quale disporremo l’assunzione in capo al Comune delle concessioni dei tratti di banchina lungo via Porto che oggi sono utilizzate per le attività di ormeggio.

IL CAMBIO DI REGISTRO

Un cambio di registro perché fino ad oggi questi tratti di banchina risultavano essere in concessione alla società Ischia risorsa Mare. Il Comune diventa parte attiva direttamente, andando ad affidare alla società Ischia Risorsa Mare, quelle che sono le attività di servizio al diportismo e caricando ulteriormente, da un punto di vista delle funzioni, quella che è la funzione della promozione turistica della società stessa Fino ad oggi, Ischia Risorsa Mare risultava essere concessionaria del tratto di banchina e in seguito alla delibera che abbiamo realizzato con la collaborazione dell’avv. Alessandro Barbieri, sarà il Comune a consolidare il suo ruolo di gestione delle attività portuali ma, al tempo stesso, fortifica ulteriormente la relazione ed i rapporti con la risorsa mare.

TREND IN CRESCITA: FATTURATO DA 1 MILIONE DI EURO

Oggi abbiamo una società che, negli anni, ha avuto una seria espansione dei suoi dei volumi d’affari. Un trend in crescita dal 2016 che, nonostante il periodo di liquidazione, revocata in virtù dei ricavi in forte crescite, arriviamo al fatturato del 2023 che toccherà la cifra, diciamo simbolo, del milione di euro. E questa è una cosa importante. La società continuerà adesso a svolgere i servizi finora svolti, ma con un rapporto di affidamento e il Comune le riconoscerà un canone mensile di 90.000 € per coprire i costi di gestione, per l’erogazione dei servizi e tutte quelle che sono le attività che verranno messe in campo in essere per la promozione e l’intrattenimento turistico sul territorio. In verità la società, già nel corso dell’anno 2023, ha svolto un’attività importante per quanto riguarda la promozione turistica con l’affidamento dell’incarico al consulente Joseph Ejarque che ci ha tratteggiato il piano di sviluppo turistico del nostro Comune, e allargato al territorio inteso come isola. Ha curato con l’affidamento ad Amalfi Web la realizzazione del portale, che è un’infrastruttura importante e abbiamo istituito il Dipartimento, che vede coinvolto anche il professionista Vincenzo Agnese. Un progetto ambizioso, arricchito anche da un contratto di 14 mesi con la società Megapixel che curerà i social per un importo di 120.000 €.

DIPORTISMO E TRAFFICO COMMERCIALE

Ma il Comune, nell’ambito di questo passaggio di consegne, persegue quella che è una finalità di investimento ulteriore nell’area. Perché il diportismo da solo, senza avere un riferimento con il territorio non basta. E per questo parliamo di Via Porto, la nostra Riva Desta che sarà ammodernata e recuperata negli aspetti funzionali e, soprattutto, recuperata da un punto di vista estetico. Un progetto, questo della Riva Destra che si innesta in un finanziamento di 6.300.000 € conseguito in seguito ad un bando del 2018 della Regione Campania. Oggi abbiamo assegnato e aggiudicato i lavori all’impresa Operazione srl, che dovrà partire dall’inizio del 2024 dopo l’affidamento definitivo. Come sapete, su questa vicenda c’è stato un complesso contradditorio dinanzi al TAR e rispetto a quello che potrebbe essere potenzialmente l’andamento del contenzioso siamo molto ottimisti.

I LAVORI

Ci sarà un primo intervento di realizzazione di una palificata di chiusura sul margine più prossimo al mare con pali di cemento armato e la realizzazione di un argine in pietra lavica di circa 50 centimetri, tale da garantire, senza alterare le attuali quote delle varie attività presenti su quella zona, l’effetto dell’acqua alta. Questo argine tenderà a preservare il fenomeno dell’innalzamento del livello del mare. Un fenomeno e un problema che non è soltanto del Comune di Ischia, ma è un problema di tante località del Mediterraneo. All’interno della strada, oltre al rifacimento di tutto il selciato, sarà realizzato un sistema di drenaggio dell’acqua piovana che funzionerà in due fasi. Quando non c’è l’alta marea, dei canali di scolo utilizzeranno delle valvole a farfalla di non ritorno che consentiranno il deflusso delle acque a mare. Quando, invece, c’è l’acqua alta si chiuderanno e quindi impediranno l’accesso dell’acqua dal mare. Il sistema di drenaggio raccoglierà quindi l’acqua pluviale che si andrà a raccogliere in una vasca che sarà ubicata sotto allo spiazzo comunale che con delle pompe che allontanerà l’acqua così da garantire la praticabilità della zona. Una progettazione che sotto molti aspetti, da un punto di vista tecnico, è una progettazione ardita o che tende a porre in risalto gli aspetti tecnici nella loro esaltazione più alta. Sull’esito della soluzione siamo moderatamente tranquilli, anche in considerazione di come è stato modulato lo stesso capitolato d’appalto che ha finito per riconoscere dei punteggi importanti anche al crono programma e al tipo di attività che vengono poste in essere e che devono tenere in considerazione le esigenze della zona che dovranno continuare a svolgere le loro attività ordinarie nei mesi chiaramente di punta della stagione o, comunque, per larga parte della stagione. Tutta la zona della Riva Destra non dovrà essere condizionata più di tanto nella sua attività rispetto alle lavorazioni e, per questo, si sceglieranno i mesi invernali ed autunnali per realizzare questo tipo di lavorazioni.

OLTRE LA RIVA DESTRA

Il progetto, inoltre, prevede anche il collegamento della Riva con la spiaggia di San Pietro e la zona di Via Francesco Buonocore, alimentando una sorta di circuito nelle zone rivierasche. Pensiamo che tra i 24 e i 30 mesi, possa essere il periodo temporale di riferimento per l’ultimazione dei lavori che rappresentano una soluzione ad una seria problematica in essere e rappresenta anche il grande sforzo che è stato posto in essere da parte della amministrazione dal 2018 in poi.

IL PORTO

La centralità dell’area portuale del Comune di Ischia, già dal 2017, è stata al cento dell’azione dell’amministrazione e abbiamo già svolto alcuni importanti interventi come l’efficientamento delle aree per gli imbarchi, la realizzazione delle biglietterie al parcheggio della Strada Statale 270 per terminare con la realizzazione, grazie al contributo della Regione Campania, della copertura del pontile di Marco Aurelio. Così come le attività posse essere di concerto con l’Enel per elettrificazione delle banchine per consentire lo spegnimento delle navi nelle ore notturne. Il progetto, inoltre, prevede anche la realizzazione di una copertura per la Banchina Olimpica la cui progettazione è stata curata dal nostro ufficio tecnico, i cui progettisti sono Lia Baldino e Franco Fermo, mentre il direttore dei lavori sarà l’ingegnere Luigi Di Massa, che ha esperienza in relazione alla realizzazione di questi tipi di intervento.

DAL PORTO ALLA PROMOZIONE

L’amministrazione, a differenza di quanto è avvenuto in passato, vuole impegnarsi molto su quella che è l’attività di promozione e il coinvolgimento di Joseph Ejarque con la creazione della DMO va in questa direzione. L’elemento di novità è la decisione di fortificare e garantire maggiore centralità alla promozione che non è soltanto intrattenimento, ma è un prospettarsi al mondo esterno. Per farlo, però, ci dobbiamo organizzare in relazione a quelle che sono le tendenze e i bisogni dei turisti e oggi stiamo completando i presupposti affinché tutto questo si possa realizzare in maniera efficace.

La domanda de Il Dispari

Abbiamo parlato della risorsa mare, però mi sembra che non abbiamo toccato invece il cuore della questione, il porto. Sappiamo che da mesi state provando a combattere per eliminare da questa zona i mezzi dei giri dell’isola, abbiamo visto che è stata liberata la banchina del Fraulese e in qualche modo resta ancora libera. Pensi che sia prevista una riorganizzazione degli spazi del porto? Sempre in questa ottica, levando la concessione ad Ischia Risorsa Mare, gli investimenti che serviranno per aggiornare fisicamente il “Marina” andranno in capo al Comune?

Hai centrato la domanda e mi riferisco all’ultima parte. Questa è un’altra finalità del Comune, cioè quella di intervenire con degli investimenti diretti e collaterali all’intervento sulla strada, anche su quelle che sono le infrastrutture a mare, i pontili. Sarà un intervento a totale carico del bilancio del Comune di Ischia. Per quanto riguarda invece, poi, l’ampliamento delle zone da destinare al diportismo, grazie al lavoro che sta svolgendo l’Ufficio demanio coordinato dalla dottoressa Mazzella, si sta lavorando ad un piano di rivisitazione di tutta quella che è l’area portuale, andando a identificare in maniera più marcata quella che è la zona che sarà la zona del diportismo rispetto a quella che è, invece, la zona destinata ai traffici di tipo commerciale. Il porto di Ischia finisce per movimentare in entrata e in partenza circa il 75%, dei traffici che finiscono per interessare la nostra isola. C’è bisogno di una rivisitazione razionale degli spazi e soprattutto delle infrastrutture a terra che sono collegate in maniera inscindibile con i tratti del porto stesso”.