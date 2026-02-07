Enzo Ferrandino: «Il porto si difende con un’opera complessa. Giudizi solo a lavori conclusi»

I giorni dell’acqua alta nel porto d’Ischia hanno riacceso il confronto pubblico su uno dei nodi più delicati per la città: la messa in sicurezza delle banchine e la gestione di un fenomeno che da anni accompagna la vita dell’area portuale. Tra riva destra e riva sinistra, disagi e polemiche si sono intrecciati alle aspettative legate ai lavori in corso, considerati dall’amministrazione un passaggio decisivo per la tenuta dell’infrastruttura e per l’economia locale. In questa intervista il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ricostruisce lo stato dell’intervento, chiarisce le fasi del progetto e affronta le criticità emerse negli ultimi giorni, tracciando tempi e obiettivi di un’opera destinata a incidere sul futuro del porto.

Con il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, per commentare i giorni di acqua alta tra riva destra e riva sinistra del porto. Un problema che ritorna ciclicamente e che ha riacceso il dibattito sull’isola. C’è chi ha scelto l’ironia e chi ha espresso valutazioni spesso distanti dalla realtà. L’intervento sulla riva destra è complesso e rappresenta probabilmente il banco di prova più importante per l’amministrazione tra i lavori pubblici in corso, anche per l’impatto sull’economia e per la specificità dell’opera.

Questi giorni hanno riportato l’attenzione sul porto. Sindaco, quali sono le vostre valutazioni?

“Sappiamo da anni, anzi da decenni, che nell’area portuale esiste il problema dell’acqua alta e dell’ingressione del mare lungo le banchine quando si combinano alta marea, bassa pressione e vento di scirocco. In queste condizioni il fenomeno si ripete. Per molto tempo non si è intervenuti. Dal nostro insediamento, nel 2018, abbiamo avviato una serie di attività per affrontarlo e provare a risolverlo: nel 2018 la partecipazione al bando regionale, nel 2022 la gara, nel 2024 la consegna dei lavori, poi l’avvio concreto del cantiere dopo un contenzioso tra le ditte. Ogni volta che si verifica l’acqua alta siamo costretti a registrare commenti spesso infondati e pretestuosi. I lavori non sono ancora terminati e vanno giudicati quando saranno conclusi.

C’è chi corre con il telefonino a riprendere immagini per gettare discredito su un lavoro portato avanti con fatica e responsabilità. Così si finisce per amplificare l’idea di un territorio in difficoltà, mentre c’è un’amministrazione che sta intervenendo. Il fenomeno non riguarda solo Ischia: si verifica a Procida, a Sorrento e in molte località portuali italiane, soprattutto dove le infrastrutture sono datate e dove negli anni si è registrato un innalzamento della quota media del mare.

Parliamo di un’opera pubblica molto complessa, forse la più complessa mai realizzata sul nostro territorio, anche perché i lavori possono essere eseguiti solo in determinati periodi dell’anno. In accordo con gli operatori abbiamo scelto di sospenderli nei mesi estivi per non danneggiare le attività economiche. In interventi di questa portata nascono inevitabilmente contrattempi e aggiornamenti progettuali legati alle criticità che emergono in corso d’opera. Stiamo affrontando tutto questo in un contesto di sistema non semplice”.

È stato quasi uno sfogo, ma il problema esiste e si ripropone da anni. L’avvio dei lavori per fasi e l’immagine di una banchina già in parte trasformata, con le pietre rialzate, forse hanno creato aspettative diverse. Questa è anche l’occasione per chiarire cosa prevede il progetto nel suo complesso e quale sarà la soluzione definitiva per impedire all’acqua di superare il livello stradale.

“La prima fase ha riguardato la realizzazione dell’argine con 19 bocche di lupo dotate di valvole di non ritorno. L’attuale fase riguarda la costruzione delle vasche di raccolta e la posa dei tubi di drenaggio che serviranno ad allontanare l’acqua quando il sistema entrerà in funzione, grazie alle pompe che saranno installate all’interno delle vasche. La terza fase prevede il rifacimento del fondo stradale, con impermeabilizzazione e successiva ricollocazione della massicciata in pietra lavica, come prescritto dalla Soprintendenza. Oggi siamo all’inizio della seconda fase, ma i lavori sono ancora in corso e il sistema sarà valutabile solo a completamento dell’intero intervento”.

In alcuni punti, però, non si è visto solo l’innalzamento del livello del mare: l’acqua è emersa dal fondo stradale, come se fosse sorgiva.

“È il fenomeno dei vasi comunicanti. Se l’acqua nel porto si alza e sotto il selciato esistono interstizi che la canalizzano, finisce per risalire anche all’interno dell’argine. La terza fase è decisiva proprio per questo: impermeabilizzare il fondo della strada dopo la sistemazione dei sottoservizi. Solo a quel punto potremo valutare l’efficacia complessiva dell’opera rispetto all’acqua alta”.

Il disagio alla riva destra è stato evidente, ma per la prima volta si è visto in maniera marcata anche alla riva sinistra. Il Comune ha chiuso un tratto di via Iasolino. Anche lì serve un intervento strutturale?

“Con i fondi regionali per le mareggiate del 2019 abbiamo previsto un intervento di recupero parziale del tondo di Marco Aurelio per metterlo in sicurezza e impedirne il degrado, insieme al rinforzo del sistema con una nuova vasca e una nuova pompa per drenare l’acqua dalla riva sinistra. Le risorse disponibili non consentono, però, l’impermeabilizzazione dell’intero tratto stradale, dove si ripropone lo stesso fenomeno dei vasi comunicanti. Proprio oggi abbiamo inviato una nota alla Regione Campania segnalando che il problema, in queste giornate invernali, può arrivare a compromettere anche i collegamenti marittimi con la terraferma. Abbiamo chiesto un incontro per valutare un intervento analogo a quello previsto per la riva destra e nelle prossime settimane ci confronteremo con gli uffici regionali”.

Il quadro tecnico è chiaro. Resta la percezione di un cantiere spesso fermo, anche se le condizioni meteo e l’acqua alta limitano le lavorazioni. Quali sono le tempistiche per il completamento?

“Nel periodo che ci separa dalla prossima stagione turistica contiamo di portare avanti gran parte della seconda fase, con la posa delle vasche e delle condotte di drenaggio. Dopo l’estate successiva partirà la terza fase, con l’impermeabilizzazione del fondo stradale e la posa del nuovo selciato. A quel punto i lavori potranno dirsi conclusi.”

Il progetto però arriva fino alla spiaggia di San Pietro. Come è stata programmata la realizzazione della passeggiata?

“La parte relativa alla passeggiata, che collegherà la riva destra con via Francesco Buonocore, non subirà i fermi previsti per la stagione turistica. Le lavorazioni potranno proseguire in continuità, senza interruzioni, perché non incidono direttamente sulle attività economiche della zona.”