Enzo Ferrandino: “Gli ischitani devono sentirsi cittadini della Campania”

Con il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, a margine della presentazione della candidatura di Roberto Fico come governatore della Campania.

Sindaco, nel suo intervento di saluto ha posto molto l’accento sul diritto costituzionale alla continuità territoriale, che oggi appare ridotto al lumicino. Quello che non si è riuscito a fare negli anni scorsi con De Luca, forse si potrà ottenere con questa nuova avventura, visto che il PD è parte trainante anche della candidatura di Fico?

“Sicuramente l’isola d’Ischia soffre di una problematica che riguarda, in generale, il servizio dei trasporti. Durante l’ultima amministrazione regionale, alcune azioni e iniziative sono state portate avanti, soprattutto sul fronte del trasporto su gomma. Nel 2015 Ischia disponeva di un numero di autobus enormemente inferiore a quello necessario per garantire un servizio efficace ed efficiente all’utenza. Grazie all’amministrazione De Luca e a chi ha seguito con attenzione il settore, oggi possiamo dire di avere un numero congruo di mezzi sul nostro territorio, anche se in alcuni casi risultano troppo grandi per l’assetto viario ristretto che caratterizza la nostra isola.

Per quanto riguarda invece i trasporti marittimi, è stato avviato un percorso di miglioramento, ma resta ancora molto da fare. Era quindi giusto e doveroso richiamare l’attenzione del candidato presidente Fico su questo aspetto, per far sì che gli ischitani si sentano meno isolati e più cittadini della Regione Campania. In questa direzione ci siamo mossi, rappresentando anche altre criticità, come quelle legate alla sanità, dove è necessario un maggiore sforzo proprio per la distanza di 18 miglia marine che separa l’isola dalla terraferma.

Lei conosce bene le difficoltà di gestione di una coalizione ampia e composita”.

Che consiglio darebbe a Fico per guidare questo “campo largo”?

“Credo che Fico non abbia bisogno di molti consigli, anche perché il fatto stesso di essere riuscito a diventare candidato di una coalizione così ampia dimostra che ha già esperienza nella gestione di contesti politici eterogenei. Sicuramente la fase di ascolto delle diverse anime e lo sforzo di costruire una sintesi condivisa saranno i due aspetti fondamentali del suo lavoro nei prossimi mesi e, auspicabilmente, nei prossimi anni di governo regionale. Guardo con attenzione e fiducia al percorso che ci attende. Lavorando insieme, con spirito di collaborazione tra istituzioni, credo che si potranno ottenere risultati concreti e soddisfacenti per le comunità locali, rafforzando l’asse tra Comuni e Regione”.

La collaborazione tra il Comune di Ischia, l’assessore Fortini e la giunta regionale uscente è stata molto forte. Citiamo, per esempio, il finanziamento della scuola media “Scotti” e della riqualificazione della Riva Destra. Lei ha già espresso pubblicamente il suo sostegno all’assessore Fortini.

“Sì, questo segna una linea chiara. Io, insieme a una parte importante dell’amministrazione, sosterremo Lucia Fortini, assessore alla Scuola e alle Politiche sociali della Regione Campania, perché ha dimostrato presenza, vicinanza e concretezza. Così come dobbiamo ringraziare il presidente uscente Vincenzo De Luca, che in più occasioni ha fatto sentire il suo sostegno e la sua solidarietà rispetto ai problemi del territorio.

Chiaramente le questioni da affrontare sono tante, e non è stato possibile risolverle tutte. Ma oggi rilanciamo con convinzione il nostro sostegno alla coalizione che candida Roberto Fico alla presidenza della Regione e a Lucia Fortini, nella speranza che i prossimi cinque anni siano ricchi di risultati e di soddisfazioni, come quelli che ci lasciamo alle spalle.

E a proposito di novità politiche… avrebbe mai pensato di sostenere un grillino?

“È sicuramente una novità, ma la politica, soprattutto quando richiede sintesi e responsabilità, ci mette di fronte a queste situazioni. In certi momenti bisogna far prevalere le regole della politica e agire di conseguenza, nell’interesse dei cittadini e dei territori che rappresentiamo.”