Enzo Ferrandino, già 8 anni fa faceva disastri con i soldi pubblici

Per fortuna non ci chiamiamo tutti Vincenzo e non facciamo tutti Ferrandino di cognome. Per fortuna per Ischia, sia chiaro!

Il sindaco, nella sua azione di propaganda, non sa come venire fuori dalla voragine creata nei conti del comune che, per provare a distogliere le attenzioni dai suoi disastri come sindaco, crede basti riprendere i disastri che compiva quando era consigliere comunale. E così, nel catalogo dei disastri delle maggioranze a cui aveva preso parte, Enzo tira fuori un episodio del 2012. E come dicono a Roma: “…e sti cazzi non ce li metti”

Di propaganda in propaganda, dal comune di Ischia, ieri mattina, è stato diffuso questo comunicato stampa: «Durante il civico consesso di ieri, martedì 18 agosto, è stato approvato il rendiconto anno 2019 con il parere positivo del collegio dei revisori dei conti. La gestione dell’anno chiude con un avanzo di amministrazione e la ragioneria ha disposto una procedura di salvaguardia delle casse comunali dal rischio insolvenza per i crediti tributari. “Sento da alcuni esponenti della minoranza dubbi e perplessità sullo stato delle finanze del nostro comune – ha dichiarato il Sindaco Enzo Ferrandino – e resto perplesso dalle loro pubbliche dichiarazioni. Si sa che il Comune di Ischia, come tanti Comuni italiani, da ormai oltre 10 anni ha difficoltà a incassare tutti i suoi crediti tributari. Nel 2012, precisamente nel mese di maggio, in seguito a queste difficoltà, si rischiò per esempio di non pagare gli stipendi dei dipendenti comunali perché si erano sforati tutti limiti dell’anticipazione di tesoreria. All’epoca, chi oggi si abbandona in dichiarazioni catastrofiche, era coinvolto e presente in consiglio comunale e nulla disse e di nulla si dichiarò preoccupato. Oggi che il saldo di tesoreria ci consente di poter pagare 2 anni di stipendi ai dipendenti comunali, anche nel caso che non si incassasse nulla per tutto il 2020, qualcuno gioca a fare il catastrofista. A tutti i gufi che svolazzano per i cieli del nostro comune – ha aggiunto ancora il Sindaco – voglio invece ricordare che dopo 3 anni di amministrazione il comune di Ischia ha intercettato ben 14 milioni di finanziamenti grazie ai quali sono in corso importanti investimenti. Invito, dunque, a smetterla di diffondere notizie fasulle che ingenerano sfiducia e scoramento tra i cittadini. Resta alta comunque l’attenzione per le finanze comunali da parte di tutta l’amministrazione impegnata in una importante opera di risanamento e consolidamento evitando di aumentare le tasse o introducendo imposte a carico dei nostri concittadini».

Sorvoliamo sull’episodio del 2012 e sul complesso che l’attuale sindaco di Ischia ha verso Giosi Ferrandino, ma non sull’amenità del tipo: “Oggi che il saldo di tesoreria ci consente di poter pagare 2 anni di stipendi ai dipendenti comunali, anche nel caso che non si incassasse nulla per tutto il 2020” perché dovremmo spiegare ai cittadini che su questi soldi ci paghiamo gli interessi e che, questi soldi, sono soldi anticipati dalla banca. Storielle che il sindaco può raccontare solo a chi lo intervista “da Ciccio”.

Ma, caro Sindaco, pagherai solo gli stipendi? E la rata mensile a Ischia ambiente? E l’energia elettrica? E le rate dei mutui? E gli stati di avanzamento dei lavori pubblici? E gli interessi sull’anticipazione di tesoreria? E gli 8mila euro al mese di telefono? E i soldi del wifi a chi ti intervista? E la maggior parte delle spese dell’Ente che sono tutte obbligatorie? Enzo, ma a chi le conti…