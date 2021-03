Enzo Ferrandino “contro” la zona rossa: “capire la fattibilità di una valutazione specifica per il nostro territorio”

“Pur dovendo assolutamente tenere alta la guardia nella battaglia al covid 19, – scrive il sindaco di Ischia – non possiamo non ritenere eccessiva la zona rossa per quella che é la situazione epidemiologica ischitana. Visti i numeri attuali, le restrizioni devono esserci ma é necessario che siano coerenti rispetto al quadro che, ad oggi, non appare critico.

É giusto – sottolinea il primo cittadino di Ischia – allo stesso modo, se malauguratamente ci dovesse essere un peggioramento della situazione epidemiologica, adottare misure più restrittive. Scriverò una nota ufficiale all’Unitá di Crisi e al Presidente De Luca per capire la fattibilità di una valutazione specifica per il nostro territorio. Raccomando comunque ai cittadini ischitani di continuare ad avere comportamenti responsabili e rispettosi delle norme in vigore!”

Non è mai tardi per prendere atto che le decisioni assunte con il metro “regionale” non sono adatte. La speranza è che questa attenzione, sia sollevata con attenzione e con forza a tutte le attività.