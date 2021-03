Enzo e Gianluca. Ciò che Giosi ha diviso, Giosi ha unito

Gaetano Di Meglio | Era il 2015, dopo aver superato la sbornia e archiviato gli schiaffi elettorali della prima elezione europea dell’ex sindaco Giosi Ferrandino che i “fratelli” della politica, Enzo e Gianluca, vennero divisi dalla politica.

Divisi da quella che è la passione che avevano in comune e che avevano ereditato dalle rispettive famiglie. Cresciuti a pane e democrazia cristiana, abili nel voto per il piacere e non l’idea, o la visione o il sogno di un paese migliore, Enzo Ferrandino e Gianluca Trani sono lo stesso volto della stessa medaglia. Una medaglia che ha avuto un lato B solo per un po’ di tempo.

Per un’occasione. Un lato B voluto e creato a Giosi Ferrandino che aveva deciso su chi e come la maggioranza post Caularone doveva presentarsi al popolo di Ischia. E la scelta cadde su Enzo Ferrandino. Sul tavolo rimasero, abbatuttti, sia Gianluca Trani sia Isidoro Di Meglio.

Il primo ha poi provato a vestire i panni dell’oppositore senza troppi risultati, il secondo, invece, ha scelto un po’ di chiesa, un po’ di famiglia e si è tolto dalla scena.

E ora? E ora sono nuovamente insieme. Enzo Ferrandino a fare il sindaco e Gianluca Trani a fare il vicesindaco. E non conta tutto quello che ci si è detti in consiglio comunale (se mai quella di Trani possa essere stata una buona opposizione) o sui social o sui giornale, oggi la grande famiglia che trova all’ombra del “Gaudioso Cannavale” il suo posto dell’anima si è ricomposta.

Si ricompone in tempo per le prossime elezioni. C’è tutto il tempo di far recuperare clientela a Gianluca (tagliato fuori da Ischia Ambiente, da Genesis e da quello che conta), far dimenticare la differenze e le posizioni contrarie assunte fino ad oggi e presentarsi all’elettorato di Ischia con una nuova formazione.

Ma qual è il motivo che ha fatto ritrovare l’intesa tra i due litiganti? Beh, in questo caso è il terzo. E ora bisogna capire se davvero il terzo gode.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto Gianluca Trani a fare un passo del genere?

I rapporti familiari sono noti a tutti, l’opposizione annacquata l’abbiamo vista, quella spiccata tendenza alla democristianità d’occasione gliela riconosciamo tutti e, soprattutto, il dubbio su Giosi Ferrandino.

Il motivo che sorregge l’unione si legge facile: insieme per battere Giosi Ferrandino, fare quadrato sul potere ed evitare di lasciare il fianco libero ad intrusioni dall’esterno.

E’ più conveniente farsi guerra per un altro anno e mezzo e arrivare ad un nuovo scontro o, invece, cavalcare l’effetto Draghi, mischiarsi tra i Ciampolillo e i responsabili vari e completare il quadro? Beh, la seconda vince.

Una gaudiosonizzazione completa della maggioranza di Ischia che oggi inizia a guardare con meno ansia alla prossima campagna elettorale e che si presta ad affilare le fila.

Una rivoluzione light per Enzo Ferrandino che, questa volta, porta a casa un risultato ancora più chiaro perché con se porta un messaggio ai suoi che potrebbero stare stretti. Con l’ingresso di Gianluca Trani in giunta, il sindaco ha detto metaforicamente ai suoi “Pampuglia varia, state sereni, e non vi sbattete, alla fine non contate niente”.

Ma non ci distraiamo con la “pampuglia” e torniamo al motivo principale: perché Giosi li ha uniti? Perché Gianluca avrà considerato il rischio Giosi e avrà pensato “sarà Giosi a fare prima l’accordo con Enzo o io?” e, ancora, “e se Giosi sostiene la candidatura di Ottorino Mattera e mi lascia nell’angolo dell’opposizione?”

Sono queste le due motivazioni, ridotte all’osso, per evitare di perderci in ragionamenti più complessi: Gianluca non era sicuro che con Giosi avrebbe rifatto il candidato a sindaco e ha scelto di fare il vicesindaco di Enzo, ritrovare l’armonia familiare (forse anche un po’ commissariato da papà Gabriele e zio Benito) e il gioco è fatto.

Ma tra i due (ex) litiganti, il terzo gode? Sembra proprio di si.

L’ho scritto già ieri. Oggi senza la presenza di Gianluca Trani si apre una prateria libera per quanti hanno voglia e intenzione di offrire al popolo di Ischia un’alternativa. Qualsiasi essa sia.

Ottorino Mattera e Maurizio De Luise, soli all’opposizione, possono significare poco, la corsia sulla quale costruire una più o coalizioni contro quella della maggioranza è libera. Non c’è nessuno da superare, nessuna curva, nessun ostacolo: bisogna solo darsi da fare.

Maria Grazia di Scala e poi in ordine alfabetico Benedetto Valentino, Carmine Bernardo, Davide Conte, Gino Di Meglio, Giosi Ferrandino, Luciano Venia, Luigi Boccanfuso e quanti altri possono provare a lavorare ad un’alternativa, oggi hanno un campo libero da ogni ostacolo e ogni posizione già precostituita.

Guardando alla realtà, forse, ad oggi, dall’altro lato del governo c’è una lista del PD con Ottorino Mattera candidato sindaco, Maurizio De Luise, Luca Spignese, Pasqualino Mazzella, Lello Pilato e gli altri che si sono sentiti scaricati sia Enzo Ferrandino sia da Carmen Criscuolo. Una lista di media portata che, da sola, potrebbe contare di avere un consigliere comunale certo.

Giustina & Ciro

L’ingresso in maggioranza di Giustina Mattera e Ciro Cenatiempo serve solo a bilanciare sia la nomina a vicesindaco di Gianluca Trani, sia a giustificare qualche incarico dato a famose “figlie di” (così Giustina potrà dire che è riuscita a fare qualcosa di serio al comune) sia a non lasciare solo Gianluca Trani. E Ciro? Beh, Ciro acquisterà un po’ di pace a Ischia Servizi. Non farà più casse integrazioni, la sua vita non cambierà più tanto e sono tutti felici e contenti. A Via Marone, invece, festeggiano. Non è difficile pensare che rifiorisca l’intesa con gli Sciupy. Luigi Mattera e Stefano Pettorino ora si rivedranno nuovamente in giro, con la solita spocchia ecc ecc….