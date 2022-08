Enzo Di Maio: “Non partecipiamo alla presa in giro del consiglio comunale”

La replica di Enzo Di Maio al dibattito del consiglio comunale di Forio non si fa attendere e, mentre rimanda al mittente le accuse dell’essere demagogico, con un piglio ironico, molto ironico, va dritto al sodo.

“In realtà, abbiamo un’amministrazione efficientissima. Hanno votato e hanno subito anche la targhetta”. Poi, cambiando tono, Di Maio replica: “In realtà la cosa è un po’ più seria. Noi stamattina non abbiamo partecipato alla votazione, proprio perché, considerando che era stato tutto già predisposto, non volevamo offendere, insieme alla maggioranza. Queste sono decisioni che spettano al consiglio, ma se già c’è la targhetta, che significa discutere in consiglio? Scusatemi, è una presa in giro”

Un consiglio comunale molto acceso, diversi argomenti. Sul bilancio, invece, mi sembra sono emersi diversi problemi.

Questa amministrazione tende sempre a dire che il bilancio sta bene e che hanno trovato un sacco di debiti. E così così via. Però poi, nel concreto, ecco la spesa di un milione di euro che abbiamo fatto per quest’opera (indica le condizioni precarie dello stabile) guarda… a terra è tutto rotto, tutto ancora e le scale sono sempre pericolose e così, finiscono di parlare a vedere. E ci vengono a dire a noi che facciamo demagogia se ci lamentiamo del fatto che è stato speso indietro? Non si rendono conto che il bilancio non è solo fare i conti, bensì saper spendere bene i soldi dei cittadini. Noi resteremo vigili e lo faremo fino in fondo”