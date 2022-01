Enzo Di Maio: «I problemi sociali meritano un’attenzione diversa»

La voce dell’opposizione sull’ultima seduta consiliare di Forio. In questo caso, quella del consigliere Enzo Di Maio.

– Un Consiglio comunale su un tema abbastanza importante, quello che riguarda la vita dei cittadini. Vi siete astenuti dalla proroga a Ischia capofila, ma mi sembra che la vostra attenzione, come hai detto nella dichiarazione di voto, sia un’apertura…

«Si, non tutto è da buttare, ovviamente c’è molto da correggere in queste lacune, perché purtroppo le lacune sono a carico dei cittadini che già vivono un momento di grossa difficoltà e soprattutto di cittadini che già di per sé hanno delle esigenze diverse dalla generalità.

Si tratta di casi di disabilità di giovani che hanno dei problemi e di anziani, quindi la parte diciamo più debole della nostra società. Persone che hanno necessità di avere da parte nostra un’attenzione diversa, come abbiamo spiegato in consiglio comunale, anche da parte di tutti gli altri comuni. E dobbiamo sicuramente investire di più, sollecitare maggiormente la Regione Campania per avviare più progetti e approvare più atti a beneficio di questi nostri concittadini. Abbiamo bisogno anche del volontariato ed infatti ho fatto un passaggio in più, ho ringraziato anche le associazioni che sono presenti sul territorio, come la Caritas, che in diverse situazioni contribuiscono in modo diciamo autonomo. Per fortuna che ci sono i volontari, perché purtroppo altrimenti non si sarebbe riusciti a risolvere tante situazioni problematiche in questi periodi difficili che viviamo attualmente».

– Da osservatore dei Consigli comunali, sei imbarazzato a dover interloquire con un dirigente e non con un assessore? Insomma a veder mandare di volta in volta al patibolo politico dell’opposizione un dirigente, in questo caso la dottoressa Schioppa, che per quanto brava, si vedeva che stamattina era anche un po’ tra virgolette impaurita…

«L’Amministrazione non risponde, si trincerano dietro alle scelte tecniche e danno ai tecnici responsabilità che i tecnici non hanno. E qui è la politica che deve incidere, perché se non c’è un regolamento che prevede alcune cose, non possibile andare avanti. Si deve fare il regolamento per risolvere il problema e questo è stato il mio invito. Infatti un buon amministratore è chi sa spendere di meno per opere che non servono a nulla e spendere di più, per esempio, per i servizi sociali. Soprattutto in questo momento di grave crisi economica è importante avere un’attenzione completamente diversa. Ahimé, questo purtroppo significa che abbiamo un’Amministrazione, meglio ancora una maggioranza, che non risolve i problemi, fugge e non dà risposte né a noi, ma soprattutto alla cittadinanza».