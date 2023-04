Enzo Di Maio: «A noi interessa parlare di programmi» #foriovota

Il nostro atteggiamento – ci ha detto il consigliere comunale Enzo di Maio al termine della seduta consiliare – penso sia doveroso nei confronti del paese in questo momento. L’invito che abbiamo anche rivolto alla maggioranza, appunto, è di avere i toni giusti in questa campagna elettorale. Lo abbiamo già detto molte volte, noi siamo per parlare di programmi, di cose da fare e, se ti ricordi, noi abbiamo sempre fatto interventi anche duri in Consiglio comunale, ma sempre rispettosi. Sul bilancio, questa volta, ci siamo sostanzialmente riportati a quelli, perché, paradossalmente, sono sempre le stesse situazioni per cui, in realtà, anche ripeterle ormai non giova nemmeno più.

Probabilmente questo sarà l’ultimo, forse il penultimo Consiglio comunale poi ci sarà il cambio dell’Amministrazione e noi, diciamo, siamo già rivolti a quel tipo di situazione sperando che questa volta gli amici di Forio ci premieranno per la condotta e per le cose che abbiamo fatto in questo periodo».

Jessica Lavista: «Siamo concentrati sulla campagna elettorale»

Una domanda per Jessica Lavista.

Astensione sembra faccia rima con distensione. Non avete votato contro e questo gesto rafforza la vostra predisposizione a voler dialogare…

«Questo è stato l’ultimo Consiglio comunale dove veramente si è potuta registrare una certa unione di intenti da parte di un po’ tutti. Abbiamo scelto un comportamento soft proprio perché siamo agguerriti nella campagna elettorale. Intendo dire che fuori dal palazzo del Municipio al momento l’atmosfera è abbastanza entusiasmante. Il popolo è attivo, così come noi candidati. Speriamo in buoni risultati…».