Enzo ci insegna come vedere le priorità «sotto una luce nuova»

Gaetano Di Meglio | Grazie Giunta! Siamo tutti felici che la giunta del comune di Ischia abbia approvato un nuovo progetto per illuminare la torre di Guevara. Ne siamo così contenti e felici che, considerando, anche l’importo, avremmo potuto anche pensare di farcelo da soli.

Quello che viene fuori, però, è una piccola riflessione che non ci deve distrarre dalla realtà.

Enzo Ferrandino pensa mettere in posa per ispirare qualche maestro di Via San Biagio dei Librai sia necessario a distogliere l’attenzione dal disastro reale che vive la nostra comunità.

Dopo anni di incuria ed abbandono e dopo averlo ridotto ad un cesso vero e proprio, Piazzale “Crescenzo Cautiero” all’esterno del Polifunzionale è la condanna di questa amministrazione. Certo, c’è chi vede la foto aerea di oggi. Ma c’è anche chi non dimentica lo scasso e la discarica autorizzata dal comune.

Nessuno dimentica il vostro passato. Così come nessuno si lascia influenzare dai lavori a Via Quercia. Oggi festeggiamo che l’acqua piovana possa defluire fino alla spiaggia degli Inglesi. Caspita, un passo avanti.

E, così, per arrivare alla foto presepiale di ieri, ecco il progetto per l’illuminazione esterna della Torre di Guevara. Iniziativa, questa come le altre, legittime e ben fatte, ma la domanda che ci dobbiamo porre è un’altra sono: attuali?

La Caritas annuncia 2000 famiglie in difficoltà, imprese al collasso, lavoratori allo stremo, disperazioni e povertà dilaganti e la priorità della nostra giunta è quella di lavorare approvare il progetto da presentare in Regione.

Beh, le priorità, forse, potrebbero essere altre. Ma la giunta di Ischia deve distrarci da quello che avverrà nei prossimi giorni (dopo l’8 gennaio), dalla precarietà nelle dirigenze, dall’emergenza che dobbiamo affrontare, dai lavoratori di Ischia Ambiente puniti per un mese in cassa integrazione.

Caro Enzo, puoi anche cambiare la luce, tanto il disastro è sempre lo stesso.

Il progetto. Fondi regionali, Enzo vara il progetto per illuminare la Torre di Guevara

Un “fondo a sportello” per la verità alquanto limitato (stanziati complessivamente 300.000 euro) «per sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un’adeguata illuminazione ai monumenti». E’ infatti previsto un contributo a fondo perduto come compartecipazione finanziaria fino al limite massimo del 60% del costo totale ammissibile e comunque per un importo massimo erogabile di 40.000 euro. Non c’è molto da scialare, insomma.

Gli interventi potranno riguardare «realizzazione e adeguamento di impianti di illuminazione architettonica esterna che utilizzano tecnologie innovative ad alta efficienza energetica».

L’Amministrazione ha comunque deciso di candidarsi per il contributo e la scelta è caduta sulla Torre di Guevara. Il responsabile dei lavori pubblici arch. Consiglia Baldino ha così redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’importo complessivo di 30.000 euro, di cui 23.504 euro. Il progetto, ora approvato dalla Giunta, è denominato “Sotto una nuova luce. la Torre di Guevara e la sua suggestione”.

Nella delibera si specifica che il Comune concorre al finanziamento «assumendo l’impegno di Euro 12.000,00 pari al 40% dell’importo totale di progetto in caso di assegnazione del contributo».

Rup è stata nominata l’arch. Baldino. Vista l’urgenza di presentare la candidatura, la delibera è immediatamente eseguibile. Resterà da verificare, una volta e se ammesso al contributo, in cosa si concretizzerà realmente questo ennesimo progetto…