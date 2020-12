Enzo chiede un’anticipazione di tesoreria di oltre 12 milioni!

Anche Enzo Ferrandino programma e richiede l’anticipazione di tesoreria per l’anno che verrà. La delibera approvata dalla Giunta di Ischia infatti approva sia la somma da richiedere al tesoriere Monte dei Paschi di Siena agenzia di Ischia Porto, sia l’utilizzo in termini di cassa delle entrate aventi specifica destinazione.

Esaminata la relazione del responsabile del Servizio Finanziario, nella delibera si ricorda che «le disposizioni normative vigenti in materia di riscossione dei trasferimenti erariali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato prevedono che la disponibilità degli stessi sussista solo dopo l’utilizzo anticipatorio delle entrate comunali, incluse quelle a specifica destinazione». Somme da utilizzare per far fronte alle necessità di pagamenti di spese correnti in via prioritaria rispetto all’utilizzo dell’anticipazione di cassa.

Tutto in vista di un deficit di liquidità.

Le entrate vincolate a cui attingere, ricadono sulla quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.

La Giunta di Ischia ha già calcolato l’anticipazione da richiedere calcolando i 5/12 (limite massimo) dei primi tre titoli del bilancio 2019, come prevede la norma: entrate che ammontano rispettivamente a 20.395.531,84, 5.716.306,81 e 3.938.058,35 euro. Per un totale di 30.049.897,00 euro.

Il che porta Enzo a chiedere un’anticipazione di oltre 12 milioni! Per l’esattezza, 12.520.70,41. Questo il limite stabilito per il 2021. Nel caso se ne presentasse la necessità…

Inoltre, come detto, si autorizza il tesoriere, sempre in caso di necessità, all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti nei limiti dell’anticipazione di tesoreria, vincolando appunto una quota corrispondente dell’anticipazione di cassa concedibile.

La delibera conclude «che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che siano state utilizzate per il pagamento delle spese correnti».

La sostanza, ad ogni modo, sta nei 12 milioni e passa di anticipazione di cui il Comune ritiene di dover avere necessità. Per il 2020 si era fermato ad una cifra inferiore di circa 1 milione…