Enzo, che fine ha fatto il segretario del comune di Ischia?

Un altro record del comune di Ischia? La nomina del Segretario generale del comune. Con il pensionamento di Giovanni Amodio, mesi fa, e dopo l’aspra polemica con il comune di Barano (ma bisogna sempre ricordarsi del ruolo politico di preminenza di Dionigi Gaudioso) per il rinnovo della convenzione, il comune di Ischia è senza la sua figura apicale. E la fotografia che l’ente di Via Iasolino rilasci all’esterno è quella di essere un comune senza segretario e che, a giorni, se non arriva una nomina last minute, sarà commissariato dall’Albo Nazionale dei Segretari che procederà con la nomina.

Una figuraccia seria per l’amministrazione che, ad oggi, ha fatto scadere tutti i termini previsti dalla leggi e anche tutte le proroghe concesse per l’emergenza Covid.

E’ emblematico il paragone con Barano. Stesso segretario e stessa fine del rapporto di lavoro con l’unica differenza che Dionigi ha portato in comune a Barano il “Ronaldo” dei Segretario (la dottoressa Loffredo) a Ischia, invece, Enzo sta ancora senza. E pensare che Ischia era il comune capofila….