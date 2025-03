Entusiasmo alla presentazione del programma della X edizione della ScheriaCup24: una formula innovativa che convince

Si è svolta presso il prestigioso Reale Circolo Canottieri Savoia di Napoli, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione della ScheriaCup24, l’innovativa regata a tempo che trasforma l’isola d’Ischia in un vero e proprio “velodromo marino”. L’evento, organizzato dalla Lega Navale Isola d’Ischia in collaborazione con il Comune di Forio e la Marina di Forio e la partecipazione dei circoli velici più prestigiosi della Campania, ha suscitato grande entusiasmo tra gli intervenuti che hanno elogiato la formula unica e sfidante della competizione.

Durante la conferenza, è stata illustrata nel dettaglio la struttura della regata, che vedrà gli equipaggi sfidarsi per 24 ore consecutive intorno all’isola d’Ischia, mettendo alla prova resistenza, strategia e abilità marinaresca. Particolare interesse ha destato la ScheriaCup XS, versione breve dell’evento, che si inserisce nei principali campionati velici italiani e sarà valida per l’assegnazione del Trofeo Napoli 2026 – Capitale Europea dello Sport.

Numerose le personalità intervenute alla presentazione, che hanno espresso il loro sostegno e apprezzamento per l’iniziativa: Fabrizio Cattaneo, Presidente Reale Circolo Canottieri Savoia, ha aperto la conferenza sottolineando l’importanza della ScheriaCup24 nel panorama della vela d’altura; Giovannangelo De Angelis, moderatore dell’evento e Presidente della Lega Navale Isola d’Ischia, ha illustrato gli aspetti innovativi della competizione e le ambizioni di crescita dell’evento; Alessandro Mei, neo Commissario V Zona FIV alla sua prima apparizione ufficiale nella nuova carica, ha confermato con il suo saluto il supporto della federazione alla regata; Stani Verde, Sindaco di Forio, ha ribadito il sostegno dell’amministrazione locale e il valore della manifestazione per il territorio;

Francesco Lo Schiavo ed Enrico Deuringer, rispettivamente past president e vice V Zona FIV, che, sottolineando lo sforzo che la ScheriaCup24 porta avanti con successo da dieci anni, hanno riconosciuto anche per il 2025 al Comune di Forio la bandiera di Città della Vela che è stata consegnata per l’occasione al Sindaco.

Emanuele Liuzzi, atleta del team Luna Rossa e testimonial d’eccezione della ScheriaCup, ha condiviso momenti emozionanti della sua grande esperienza di cyclor nelle ultime edizioni della coppa America di vela. Entusiasmo ed energia che verranno portati con incontri o ad hoc agli allievi della scuola vela della lega durante i giorni della kermesse.

Marino Fattori, Presidente Federazione Sammarinese Vela, ha confermato il gemellaggio con la 24oreSanMarino, rafforzando il legame tra le due competizioni. Umberto Castellaccio, AD Marina di Forio, ha espresso il suo apprezzamento per la sinergia creata tra istituzioni e operatori del settore nautico. Pasquale Orofino, Presidente Yacht Club Punta Imperatore, ha evidenziato l’importanza della ScheriaCup24 per la crescita della vela locale a cui il suo YC si dedica da anni. Gianluigi Ascione, Presidente Ass. Circoli Nautici della Campania, ha parlato della rilevanza della regata nel circuito delle competizioni regionali e di come in questo caso la sinergia tra i circoli sia garanzia di successo. Filippo D’Arrigo, Vicepresidente Lega Navale Isola d’Ischia ed ideatore della regata, ha descritto nei dettagli l’iniziativa e messo in luce l’impegno dell’organizzazione per un evento sempre più prestigioso. Luciano Cosentino, ufficiale di regata della Scheria che ha spiegato alcuni aspetti peculiari del posizionamento boe che impongono ai tattici scelte rischiose.

Federico Rossi, redattore de “Il Giornale della Vela”, ha evidenziato il rapporto quale media partner dell’iniziativa e l’importanza di eventi originali e dal forte potenziale comunicativo quali la ScheriCup.

Nicola Monti, Assessore del Comune di Forio, ha evidenziato il ruolo della regata come volano per la promozione turistica e sportiva dell’isola. Michele Sorrenti, Presidente della Lega Navale Napoli, ha lodato l’elevato valore tecnico della competizione confermando la partecipazione di imbarcazioni del suo circolo ed il supporto al miglioramento della stessa. Giancarlo Iaccarino, Console del Lussemburgo, ha espresso il suo entusiasmo per la portata internazionale dell’evento. Gennaro Danesi, Console del Nicaragua, ha dichiarato la disponibilità del mondo diplomatico ad affiancare la ScheriaCup24 in progetti di internazionalizzazione. Giovannangelo De Angelis, Presidente della Lega Navale Isola d’Ischia, ha Infine dichiarato: “ScheriaCup24 è un evento che unisce sport, passione e innovazione. Il grande interesse suscitato dalla presentazione di oggi conferma che la nostra regata è destinata a diventare un punto di riferimento per la vela italiana. Ringrazio in particolare modo Fabrizio Cattaneo per averci fatto sentire a casa, Alessandro Mei ed Antonietta De Falco della Federazione Italiana Vela per il fondamentale supporto istituzionale.”

La ScheriaCup24 si terrà dal 25 al 27 aprile 2025 e promette di regalare emozioni uniche, consolidando Ischia come una delle capitali della vela internazionale.