Entra in casa di una donna e si masturba ai piedi del letto. arrestato in flagranza dai carabinieri

Paolo Mosè | Ci sono gusti e gusti nell’avere piacere, nella interlocuzione con l’altro sesso. E c’è chi supera ogni immaginazione e per godere entra in un’abitazione ove in quel momento riposava tranquillamente una donna e senza alcuna esitazione o preoccupazione mette in pratica ciò che immagina e che lo soddisfa. Si è abbassato i pantaloni ai piedi del letto della signora e ha iniziato a masturbarsi e una volta raggiunto il godimento, ha lasciato i suoi resti che finissero sui piedi della donna. Roba da non credere. E secondo gli psichiatri questa è una pratica che si sta allargando con una certa velocità tra uomini giovani.

Desiderosi sì di un contatto con una donna, ma con una certa moderazione e distanza. A combinare questa bella performance è un giovane brasiliano che è stato poi adottato da una coppia italiana. Ha vissuto per diverso tempo nel comune di Massalubrense, per poi trasferirsi sull’isola d’Ischia in direzione comune di Forio.

Il giovanotto è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa che si proceda nelle prossime ore all’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Il quale innanzitutto dovrà valutare se vi fossero le condizioni per procedere al suo fermo ed arresto come è stato disposto dal pubblico ministero di turno agli affari penali della Procura partenopea. Una volta deciso sulla legittimità del provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, il giudice dovrà valutare la richiesta coercitiva avanzata dallo stesso magistrato inquirente (e avverrà solo nel caso in cui il gip avrà deciso sulla convalida e legittimità dell’arresto) e predisporre un provvedimento coercitivo della natura più giusta su questo caso specifico. Allo stato è detenuto con l’accusa di violenza sessuale e violazione di domicilio. Potrebbe rimanere nelle sue quattro mura domestiche in attesa che si sviluppino ulteriori indagini che sono già delegate agli uomini della Compagnia Carabinieri di Ischia che hanno bloccato il brasiliano in quasi flagranza.

I PRECEDENTI

I fatti sono accaduti nella frazione di Panza e con ogni probabilità l’invasione in questa abitazione sia stata ponderata, studiata in tutti i particolari dall’indagato. Per il quale si presume abbia con attenta valutazione scelto la donna sulla quale riversare le sue attenzioni. Riferiscono indiscrezioni che sia una donna con qualche anno in più, per così dire matura, all’altezza della sensualità e che proprio questa abbia attirato la voglia di intrufolarsi nella casa della vittima per compiere un gesto folle, incomprensibile in qualche modo. Il brasiliano tra l’altro non è un vero e proprio stinco di santo, ha qualche precedente penale per i suoi trascorsi legati al compimento di una serie di furti che lo avrebbero visto protagonista in diverse occasioni, quando viveva in tutt’altra parte. Una tendenza particolare che lo conduceva ad entrare nelle abitazioni, anche se erano occupate in quel momento. Un interesse ambivalente, donne che riposavano e al tempo stesso che avevano oggetti che gli interessavano o che attiravano la sua attenzione.

BRUSCO RISVEGLIO

Quello che ha commesso poche ore fa è quindi al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto è stato ricostruito dai militari del capitano Angelo Mitrione, il giovanotto arzillo ha scelto la donna dei suoi “sogni” e una volta deciso, è entrato sicuro in casa. Abbattendo ogni possibile ostacolo. Con calma, moderazione e soprattutto senza provocare rumore. Per evitare che la vittima potesse svegliarsi. Ha scelto una donna che non avesse in quel momento altre persone a vivere sotto lo stesso tetto. Con passo felpato, come un ladro professionista, ha ispezionato tutti i vani, fino ad arrivare finalmente alla camera da letto. Trovando una persona che con il caldo soffocante e un’estate certamente non dal clima temperato, indossava il necessario. E questo molto probabilmente ha accelerato questa voglia imperante e senza porsi troppe domande, immediatamente si è abbassato i pantaloni e le mutande. Ponendosi di fronte a lei e ha iniziato a masturbarsi.

Stando il suo vizio particolare, con lo sguardo si sarà soffermato soprattutto verso i piedi della donna. Continuando in un’azione ritmica per raggiungere l’apice della goduria. Con un filo di soddisfazione quasi un sussurro, per non svegliare la donna che tranquillamente era in un riposo totale. Ma quando ha dovuto esplodere l’atto finale non è riuscito a trattenersi più di tanto e ha sferrato una sorta di ululato talmente forte che ha svegliato la donna. Un vero e proprio soprassalto, misto a paura. Intravedendo a capo del letto una figura senza percepire perfettamente i contorni e cosa stesse combinando. O meglio, cosa avesse portato a compimento. Pensando subito di essere oggetto di un furto in abitazione. La donna ha gridato a squarciagola. Chiedendo aiuto ai vicini e ordinando al soggetto intrufolatosi in casa propria di andarsene immediatamente, promettendo che avrebbe richiesto l’intervento dei carabinieri.

L’INTERVENTO DEI VICINI

A questa situazione si aggiunge che il soggetto è un po’ lento nelle motivazioni gesticolari. E’ rimasto quasi impassibile, incredulo di ciò che è accaduto dopo aver raggiunto l’orgasmo. La donna si è accorta che i piedi erano bagnati, ma non sapendo di cosa. Del liquido melmoso e null’altro. Alla ribellione della vittima, il vicinato si è svegliato ed è andato incontro alla donna per darle sostegno. Trovandosi di fronte quest’uomo che con movimenti un po’ confusi cercava di ricomporsi. Il brasiliano è stato fermato e immediatamente dopo sono arrivati i carabinieri che lo hanno preso in consegna. Questo è accaduto nella primissima mattinata di ieri, quando la notte già era sparita e si manifestava la luce grazie al sorgere del sole.

Gli investigatori hanno senza dubbio compreso ciò che era accaduto qualche minuto prima e hanno chiesto alla donna vittima di raccontare cosa fosse successo. E scoprendo che quel liquido che si era trovata sui piedi altro non era che il seme dell’uomo che si era eccitato. Un fatto di una estrema gravità per una serie di azioni e comportamenti che l’uomo ha posto in essere, abusando di una situazione a lui del tutto favorevole. Ha bisbigliato, il fermato, alcune frasi che in quel momento non sono state prese in considerazione, ma in sostanza dopo in qualche modo ha ammesso la sua performance dando una ricostruzione più o meno quella testé raccontata. Il resto lo ha deciso il pubblico ministero di turno, a seguito delle informazioni che sono state trasmesse via cavo proprio dai carabinieri che hanno proceduto all’arresto in flagranza. Confermando la necessità di mantenere un provvedimento cautelare della libertà personale, avendo l’uomo avuto nel passato dei comportamenti alquanto similari. Di massima attenzione e sussistendo il pericolo della reiterazione nel caso in cui fosse rimasto totalmente libero.

A questa scena, tra l’altro, ha in qualche modo assistito subito dopo l’arresto un legale che vive proprio nella frazione di Panza. Che si è interessato al caso, ma a quanto pare l’arrestato ha preferito in questo momento tralasciare la nomina di chi dovrà rappresentarlo per la difesa dinanzi al giudice per le indagini preliminari. E questo avverrà nelle prossime ore, quando si svolgerà l’udienza di convalida e se non ne avrà uno di fiducia, ne sarà nominato uno di ufficio.