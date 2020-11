Ente Nazionale Microcredito “Pronti a sostenere i progetti dei Comuni”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti come Ente pubblico a sostenere tutte le città che vorranno avviare le progettualità finalizzate alla realizzazione del Microcredito a sostegno delle imprese e del Microcredito sociale, per le famiglie e le persone, così come sottoscritto nel “Modello Roma”, presentato oggi all’ANCI dal sindaco Virginia Raggi”. Lo afferma Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, in merito alle dichiarazioni del sindaco di Roma all’Assemblea ANCI. “A Roma abbiamo firmato un accordo per sviluppare il microcredito, creando un fondo rotativo di tre milioni a supporto dei soggetti non bancabili, come commercianti e piccoli artigiani”, aveva detto Raggi.

“I sindaci italiani sono molto sensibili al tema e spero sia possibile replicare l’iniziativa in modo organico – sottolinea Baccini -. Tra l’altro il sindaco Antonio Decaro, presidente dell’ANCI, tra i primi a sottoscrivere un accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito, ben conosce il valore di questo strumento e siamo sicuri in un suo appoggio all’iniziativa”.

(ITALPRESS).