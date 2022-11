Enrico ha ragione, ma… | #4WD

“Al di là di qualche battuta d’arresto, credo che questi ragazzi vadano elogiarli perché noi, tre mesi fa, non avevamo neanche la luce per il frigorifero. Noi non ci rendiamo neanche conto, tante volte di questa cosa qua. Io devo dirvi la verità, perché poi le cose ce le dobbiamo dire, io non sono né politico né niente, ma a Ischia nessuno ha dato una mano. Solo Peppe Borsò e qualche altro. E solo grazie a Borsò e Pino Taglialatela abbiamo una squadra di calcio in questo momento… Io non so quello che può succedere da qui alla fine, però, dovremmo essere più uniti perché noi siamo ischitani.”

Mister Enrico Buonocore ha perfettamente ragione, perché è improponibile per una realtà come la nostra pensare che soltanto qualche fesso debba sobbarcarsi gli oneri e le responsabilità di gestire una squadra di calcio e offrire lo spettacolo gratis al resto del mondo, a prescindere da quali possano essere i suoi secondi fini allorquando decide di “mettersi in mezzo”.

Ma Enrico trascura il problema atavico della nostra realtà locale, una realtà che oggi sta vivendo molto più da vicino rispetto ai tanti anni in cui, standone lontano, ha letteralmente deliziato con il suo talento da calciatore tantissimi stadi italiani e che, di conseguenza, imparerà a riscoprire presto in tutta la sua grettezza. Sono anni che scrivo della necessità di un azionariato popolare a Ischia, sullo stile di quanto accaduto a Parma, laddove la gente debba dar prova del suo reale attaccamento al calcio locale e ai colori gialloblu senza necessariamente dover fare i belli con la tasca altrui, sentendosi anche in diritto di criticare e dire la propria oltre il lecito.

“Pagare meno pagare tutti”, sullo stile di quelli che pensano di combattere l’evasione fiscale nazionale con una tassazione più equa, potrebbe e dovrebbe essere il motto di un contesto sociale in cui al calcio viene conferita la giusta importanza in modo diffuso, senza per questo svenarsi o dilapidare un patrimonio personale/aziendale “appriesso ‘u pallone”.