Enrico Buonocore: “Siamo in crescita, ma basta cali. Longo? Ottima scelta”

Qualche giorno riservato al recupero, ma si torna di nuovo in campo. Dopo la vittoria casalinga contro la Maddalonese, la settimana di fuoco dell’Ischia si chiuderà con la trasferta sul campo del Sant’Antonio Abate. Allo Stadio Comunale Vigilante Varone si giocherà la diciassettesima giornata del Girone A di Eccellenza. Si tratta dell’ultimo turno della fase d’andata, la stagione è giunta al giro di boa. Enrico Buonocore, tecnico dei gialloblù, è intervenuto a poche ore dall’ennesima trasferta sulla terraferma. Queste le dichiarazioni di presentazione del match: “Abbiamo sempre trovato difficoltà contro squadre che si devono salvare, credo che la squadra abbia preso maggiore consapevolezza su quello che deve fare.

Lasciando da parte la sconfitta contro la Montecalcio, da quel momento abbiamo sempre fatto buone prestazioni. Sappiamo cosa dobbiamo fare e che atteggiamento avere domenica contro il Sant’Antonio Abate, la squadra è pronta per fare una buona partita. Il primo tempo contro la Maddalonese non abbiamo offerto il livello di gioco di sempre, abbiamo subito anche il loro palleggio anche se non hanno creato grandi occasioni. Abbiamo giocato anche in maniera diversa, con tre attaccanti che di solito non usiamo mai perché preferiamo un esterno che è un giocatore di inserimento e fa la fase difesa. Abbiamo avuto dei momenti così quando non avevamo la palla, avevo messo in preventivo questo tipo di problema. A livello di gioco dobbiamo fare meglio, nel complesso abbiamo creato molto ma non è stata la migliore partita fatta finora. Noi abbiamo ancora una partita da recuperare, quella contro l’Acerrana. Nel girone d’andata ho qualche rammarico perché qualcosa abbiamo sbagliato, ma gli errori ci sono state anche per le altre. Ognuno ha avuto i suoi problemi, noi abbiamo buttato via dei punti nelle partite contro squadre abbordabili. Se vogliamo fare qualcosa di importante, nel girone di ritorno questi cali non devono esserci altrimenti non abbiamo capito nulla ed è giusto che arrivi qualche altra in prima posizione”.

Buonocore, poi, svela un nuovo innesto per la difesa: “Credo che sia stata conclusa un’altra operazione in entrata per la difesa, avremo tre giocatori per due posti e quindi un’alternativa in più in una zona dove abbiamo avuto dei problemi in termini numerici. Spostare Florio diventa un problema, perché è imprescindibile sulla destra. Ha personalità, ha qualità e quando arriva sul fondo è tra i migliori a mettere il pallone. Di Costanzo si è fatto male, abbiamo dovuto per forza adattare Florio. Domenica potremo vedere anche il nuovo difensore”.

Sulle occasioni mancate: “Simonetti è un giocatore che fa anche 40 metri in progressione, davanti alla porta può mancare un pizzico di lucidità. Dobbiamo essere più cattivi in area perché ci saranno delle partite dove non creeremo tante opportunità e quindi bisogna sfruttare le poche a disposizione. Il Sant’Antonio Abate è una squadra che ha cambiato molto, ha ringiovanito la rosa e corre perché ha bisogno di punti. Andiamo a fare la nostra partita con l’approccio giusto, vogliamo stare nella metà campo degli avversari e costruire situazioni per fare gol. È il pensiero che ci accompagna dall’estate, a volte ci siamo riusciti ed altre no. Dobbiamo continuare su questa strada”. Sugli indisponibili per la partita di domenica, Buonocore rivela: “Non ci sarà Di Costanzo, poi ci sono tutti. Aspettiamo la rifinitura, abbiamo avuto un giorno di riposo. Poi nella seduta di venerdì abbiamo fatto qualche partitella e sabato prepariamo la gara. Ho ancora tempo per pensare alle scelte. Ci manca anche Cibelli per un problema al polpaccio”.

Perché dare via Scalzone? Il mister risponde così: “Abbiamo fatto un’analisi tecnica, dal suo arrivo al suo addio Scalzone è un altro giocatore. Ha bisogno di giocare con un attacco a due, a livello di qualità è uno dei più bravi in questa categoria. È stato fermo troppo tempo, ho cercato di aspettarlo ma bisognava pensare all’Ischia e scegliere chi dava maggiori garanzie”.

Parole al miele per bomber Michele Longo, arrivato da qualche giorno sull’isola e già autore di una doppietta nella sfida del Mazzella: “Longo , secondo noi, è uno dei più bravi nella categoria. Può giocare in tante maniere nei ruoli d’attacco, è arrivato qui con la voglia di giocare con l’Ischia. Il mercato non si è mosso molto in termini di attaccanti in Eccellenza, non ci siamo fatti scappare la possibilità di prendere Longo. È un giocatore che ci darà grosse soddisfazioni, è forte e ancora molto giovane. Mi auguro che oltre al campionato con l’Ischia si renda conto che è un calciatore da categoria superiore e perciò l’abbiamo preso”. Buonocore, però, ci ha tenuto a precisare che il team di Taglialatela può contare su un reparto offensivo importante dal punto di vista tecnico. Abbiamo anche altri attaccanti, come Padin e Simonetti, entrambi forti. Poi ci sono anche De Luise e Pesce, altrettanto forti, ma che stanno giocando di meno. Sui giocatori d’attacco siamo messi bene”.