Enrico Buonocore: “La mia è stata un’Ischia davvero straordinaria”

Nel giorno dei festeggiamenti, non manca l’intervento di mister Enrico Buonocore. Condottiero in panchina e punto di riferimento per l’ambiente, il tecnico ischitano ha elogiato il lavoro svolto dalla proprietà e dalla dirigenza, dando i giusti meriti anche ai componenti del gruppo-squadra. Poi la rivelazione sul futuro, sarà ancora l’allenatore della realtà isolana di ritorno in Serie D: “È un sogno da agosto, abbiamo lavorato, siamo stati bravi e credo che abbiamo meritato di raggiungere questo traguardo. Seconda promozione con l’Ischia? Sono stato fortunato, sono arrivato nel momento giusto. Diciassette anni fa da giocatore avevamo una squadra molto forte, anche lì c’è stata sofferenza perché non è stato facile.

Quest’anno i ragazzi si sono superati, ad inizio stagione non pensavamo di avere una squadra così forte. Il gruppo si è dimostrato forte, nei momenti di difficoltà ha tirato fuori il coraggio, l’orgoglio e il senso d’appartenenza che è fondamentale. E poi c’è una grande società che sa di calcio, dove ognuno fa il suo e che non si intromette nel lavoro degli altri. Per un allenatore è un vantaggio enorme. Per fare bene è necessario avere alle spalle persone così che ti sono sempre vicini nei momenti di difficoltà. Alcune volte non c’era neanche bisogno di parlare. Questa è stata la forza dell’Ischia.

Speravo potesse succedere tutto questo, dopo un mese avevo già capito di allenare un’ottima squadra, pur non conoscendo le altre. Ho visto che i ragazzi rispondevano bene e ottenevano buoni risultati, ho capito che potevamo provare a vincere. Siamo stati primi per tutto il campionato, è stato difficile mantenere questo rendimento e abbiamo meritato di festeggiare. La squadra è stata straordinaria. I campionati si vincono con tutti, non solo con quelli che scendono in campo dall’inizio.

Matarese ad esempio è stato importante, così come gli altri. Futuro? Da programma continueremo insieme, credo che la società mi metterà a disposizione una squadra forte, sono sicuro di questo. Nei prossimi giorni parleremo di quello che potrà essere il programma e ciò che ci aspetterà per la prossima stagione. Adesso sono molto felice e sereno, sono già proiettato in avanti. Bisogna resettare, tenere il ricordo in un cassetto perché è indelebile e pensare al futuro che dovrà essere importante per l’Ischia. Quest’isola deve tornare ad essere grande”.