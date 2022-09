Enrico Buonocore «Ischia pronta per il campionato»

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Archiviata la vittoria in coppa Italia, si pensa al campionato. Esordio casalingo nella stagione del Centenario contro l’Ercolanese (in campo alle 15.30), una delle avversarie storiche della squadra gialloblù. Una delle due società (entrambe nel massimo campionato regionale anche se in gironi diversi) dell’antica Resina che in questi ultimi due anni hanno confuso non poco le idee a sportivi e tifosi. Ma tant’è. Con una gestione del Comitato Campano solo apparentemente all’altezza, non ci meraviglieremmo se alla fine al “Solaro” nascesse un’altra realtà con la stessa, identica denominazione sociale…

Enrico Buonocore negli ultimi giorni ha intensificato il lavoro tattico. In allenamento ha fermato spesso il gioco per dare indicazioni ai suoi ma chiedendo allo stesso tempo di far girare il pallone con maggiore velocità. Ci saranno delle variazioni rispetto all’undici visto col Real Forio. Padin e Scalzone sono recuperati, a differenza di De Simone che deve riposare a causa del fastidio alla pianta del piede. «Ci aspettiamo una partita di una qualità migliore rispetto a quella di coppa in cui non tutto è andato per il verso giusto ma comunque si è vinto per 4-1 – dice Buonocore in conferenza stampa –. Ci dobbiamo migliorare come squadra in generale. Sarà una partita difficile perché l’Ercolanese ha dei buoni giocatori, specialmente in attacco. Noi però giochiamo in casa e dovremo fare la nostra partita, applicare quello che stiamo facendo insieme da un mese. Speriamo di migliorare a livello di qualità nelle varie situazioni, sia quando abbiamo la palla sia quando ce l’hanno gli avversari».

Ercolanese che si presenta al “Mazzella” con una nuova guida tecnica dopo l’addio di Ignudi e l’arrivo di Ambrosino. «Se per noi questo cambiamento rappresenterà un vantaggio? Posso dire che Sasà è un allenatore bravo, allena da tanti anni e conosce la categoria e gli ambienti – aggiunge Buonocore –. In tre giorni non si possono fare tantissime cose, tuttavia l’Ercolanese è una squadra organizzata e lo ha dimostrato in coppa contro il Savoia, nonostante la sconfitta. Quello che è accaduto dopo non lo so. Al di là di ciò, dobbiamo pensare a noi. Sono sicuro che domenica disputeremo una buona partita».

Al tecnico gialloblù viene chiesto quali sono le note positive e quali quelle negative dopo il derby di coppa di domenica scorsa. «Di positivo c’è che nel primo tempo abbiamo cercato sempre di giocare, andando in gol con una soluzione che proviamo sempre in settimana, con Trofa che ha anticipato tutti andando lui a segno. Poi abbiamo avuto delle difficoltà perché non ci aspettavamo che il Real Forio nella ripresa si schierasse in quel modo (due punte, due esterni larghi e tre centrocampisti, ndr). Dopo dieci minuti ho deciso di giocare con gli attaccanti piccoli – sottolinea Buonocore – ma non è assolutamente un problema se al centro dell’attacco c’è un calciatore molto fisico come ad esempio Scalzone, capace di tenere palla e darti dei vantaggi quando non riesci a sviluppare da dietro. Questo non deve rappresentare una vergogna. Abbiamo fatto delle buone cose ma sappiamo anche che dobbiamo migliorarci in tutti i reparti. E’ stata una partita che ci ha detto tante cose, sicuramente che bisogna migliorare».

Con il recupero di Padin e la disponibilità di Scalzone, aumentano le soluzioni offensive. «Padin sta bene, ieri ha disputato anche la partitella. Scalzone, come disse una volta Rambone quando qui a Ischia allenava Puzone, “può fare una partita a carte”… Avrà dieci-quindici minuti nelle gambe visto che non gioca da quattro mesi. Però si è allenato bene, ha voglia, se ci sarà bisogno lo inserirò a partita in corso. Non avremo De Simone che si sta curando a Napoli a causa della fascite. Simonetti sta bene, ha subito solo una botta».

Qualche avversaria ha giocato una sola partita, qualche altra è scesa in campo due volte, acciuffando la qualificazione. Buonocore che idea si è fatto del campionato dopo queste prime uscite?

«E’ troppo presto per farsi un’idea. In carriera ho visto squadre partire con ambizioni incredibili e poi fallire l’obiettivo. Faccio l’esempio dell’Internapoli quando vincemmo il campionato nel 2006, una squadra che non era data tra le favorite ma che ci diede problemi fino alla fine. Nel calcio ci sta tutto e niente. Noi partiamo sapendo che siamo una buona squadra, che siamo l’Ischia ed è l’anno del centenario. Ho a disposizione giocatori che per questa categoria sono bravi. Vengo da un’altra realtà, conosco qualche calciatore e squadre come l’Albanova, la stessa Ercolanese, ma avrò un quadro più preciso tra qualche settimana,. Domenica mattina andrò a vedere il Savoia a Forio per capire ulteriormente». Buonocore ribadisce di essere «contento della mia squadra, poi sarà il campo a dire se saremo in grado di arrivare fino in fondo. Sul mercato abbiamo cercato di prendere quasi quello che volevamo prendere».