Eccellenza. Enrico Buonocore: “Dobbiamo dare un segnale per Ischia, andiamo a giocare nel segno di tutto ciò che è successo”

La decisione di ritornare in campo per onorare gli impegni sportivi e continuare nel cammino, senza dimenticare quanto accaduto appena una settimana fa. L’Ischia di Enrico Buonocore si prepara al prossimo match di campionato, nel fortino del Napoli United. Un altro test diretto attende la compagine gialloblu che, nel contempo, si è anche adoperata sul mercato per rinforzare la rosa. Il tecnico è intervenuto alla vigilia dell’incontro e ha analizzato gli ultimi giorni in casa isolana: “Abbiamo vissuto una settimana difficile, è capitata una cosa tremenda. Siamo tutti tristi e avviliti da ciò che è successo, ci siamo allenati e continuiamo a farlo ma col cuore a pezzi.

Affrontiamo una squadra che ha gli stessi punti nostri, ma ha disputato una partita in più. Vuol dire che il Napoli United ha qualità, non ci aspetterà una gara facile. Giocheremo questa partita con una motivazione in più per quello che è successo a noi, all’Isola e alle vittime di questa tragedia. Dobbiamo dare un segnale per Ischia, andiamo a giocare per queste due ore nel segno di tutto ciò che è successo”. Mister Buonocore, inoltre, ha parlato anche degli ultimi movimenti in entrata e in uscita del club. Salutato Gennaro De Simone approdato al Pompei, i gialloblu si sono assicurati le prestazioni di Luigi Buono e di Michele Longo. Il primo è conosciuto all’ambiente, si tratta di un ritorno agli ordini dell’Ischia. Il secondo, invece, è un centravanti classe 1997: si tratta di un attaccante d’area di rigore, capace di rendersi protagonista nei metri finali del rettangolo verde. Già sei gol in campionato per il venticinquenne (uno anche al Mazzella, ndr), reduce dall’ottima parentesi con la maglia dello Sporting Club Ercolanese. La prima punta ha vestito le casacche di Acerrana, Afragolese e Real Forio tra le altre.

In merito alla situazione mercato, Buonocore ha così parlato: “Sono andati via due giocatori, abbiamo preso Buono e Longo, considerando anche Brienza che sta con noi da un mese. Al momento sono contento, mi dispiace per quelli che sono andati via, per scelta nostra o per una loro decisione. Credo che dobbiamo completare la squadra e mi auguro che in quindici giorni riusciamo a definire gli acquisti nei ruoli che ci servono”.

L’appuntamento tra Napoli United ed Ischia si terrà alle ore 14.30 di sabato 3 dicembre allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano. A dirigere il match sarà Christian De Angelis della sezione di Nocera Inferiore, gli assistenti saranno Massimiliano Napolitano e Raffaele Cecere, entrambi della sezione di Caserta.