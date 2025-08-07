Ennesima petizione per salvare la Mandra dal totale abbandono

…ma è come sperare di acquistare un prodotto da una ditta fallita

Gianni Vuoso | Col n. di protocollo 43070 del 28 luglio una ottantina di residenti alla Mandra hanno fatto pervenire al sindaco d’Ischia ed al comandante la Polizia dr.ssa Chiara Romano, il proprio sdegno per l’abbandono in cui versa da anni, il quartiere, ed in particolare la viabilità di Via Pontano e Corso V. Colonna.

In questa ennesima petizione si ricorda che il dissesto della pavimentazione riguarda circa trecento metri lastricati con i caratteristici sanpietrini, molti dei quali divelti in seguito alla sistemazione di tubazioni sotterranee e al traffico che nella zona in questione, raggiunge livelli esagerati ed insopportabili. L’appello rivolto al sindaco e al comandante dei vigili urbani punta l’attenzione al pericolo che corrono gli anziani e gli scooteristi di inciampare nelle buche che si allungano per tutta la strada, come il sindaco ben sa. I firmatari, ben consci dell’impegno e della spesa necessari per intervenire e ripristinare la vecchia pavimentazione, sollecitano una ispezione dei luoghi “allo scopo di poter in tempi rapidi attuare un programma di intervento volto al ripristino” della strada in questione e per “porre fine ad una problematica che incide fortemente in termini di sicurezza e di benessere dei cittadini” residenti ed ospiti.

Un documento scritto con garbo che trasuda pazienza e speranza, quella che non deve mai morire. Apprezzabile segno di civiltà. Ma noi chiediamo: efficace?

Serve chiedere, invocare, sollecitare, rivolgersi a chi ormai, da tempo, non esiste? Vi rivolgereste ad una ditta fallita per l’acquisto di un prodotto?

Ecco. Siamo a questo livello: noi invece, ad Ischia, continuiamo a rivolgerci ad un’amministrazione fallita da tempo. Un paese sporco, caotico, senza una programmazione in ogni campo, senza interventi seri e concreti, abbandono ovunque, schiamazzi e incuria del bene pubblico, strade e quartieri in preda a gruppi di giovani e giovanissimi che distruggono per divertimento, mancanza di ogni iniziativa utile a soddisfare le esigenze degli stessi giovani che non possono giocare a pallone sulla spiaggia, per le strade, che non possono occupare il loro tempo in modo intelligente e civile. C’è forse una risposta a tali questioni? Macchè.

E’ incredibile leggere ciò che scrive l’amico e collega Geppino Cuomo sul suo spazio settimanale riservato in questo stesso giornale: la Mandra è più tranquilla e non dà problemi. Amico carissimo, forse questa è l’impressione di chi, una tantum, passeggia e raggiunge il punto di ristoro di Marco ma non è certo la stessa considerazione di chi è costretto a subire ogni giorno, pallonate dalle squadre pomeridiane, di chi rischia di essere investito da bici e monopattini che scorazzano indisturbati, di chi è costretto a sentire gli olezzi dei rifiuti lasciati attorno ai trespoli sistemati sulla spiaggia, di chi è costretto a invocare l’intervento dei carabinieri per sedare le orde barbariche di decine di muschilli che si divertono a gran voce fino alle quattro del mattino, mentre le loro mammine sono occupate a divertirsi a modo loro.

Così come è incredibile leggere anche l’amico Marco Bottiglieri che esulta per la qualità del turismo che contraddistinguerebbe attualmente l’isola. Chiedo: scriviamo queste cose per motivi pubblicitari, per prenderci in giro o per il piacere di vivere un’illusione piacevole? E’ forse il Corso ad Ischia che spinge a scrivere certe favole? E’ l’aspetto ludico-mangereccio di questo ed altro comune che ci suggerisce entusiasmo e gioia? O non è vero forse che la maggior parte degli ischitani ripete quotidianamente “ma quando passa quest’estate?”. E dire che siamo ancora a luglio, mentre attendiamo con ansia e preoccupazione agosto. Molti ischitani si vergognano di invitare amici provenienti da altre zone, non sanno come nascondere certe vergogne locali. Tutto questo perché? Perché, come sostengono in tanti, questa è la peggiore amministrazione ed in particolare, il peggior sindaco che Ischia abbia avuto. Si può anche non condividere ma un veloce sondaggio dà questo risultato.

E’ però l’amministrazione che sbandiera di aver realizzato grandi opere come scuole e rotonde! All’uomo della strada interessa però la quotidianeità, i cazzimbocchi divelti, i rifiuti abbandonati dovunque, la mancanza di ogni videosorveglianza garantita solo dai cartelli affissi ma che prendono solo in giro, le spiagge libere ma non attrezzate né realmente pulite. E’ di questi giorni la sistemazione di una doccia per disabili alla Spiaggia dei pescatori. Una fu installata anni fa: servì a qualche politico per farsi felici selfie ma non ha mai funzionato. Ora ce n’è una nuova ma un giorno funziona e una settimana è bloccata. Né si pensa di attrezzare le stesse spiagge con servizi igienici. Non ci sono soldi? Forse non c’è la volontà né ci sono le idee.

Come mancano le idee per garantire vivibilità al quartiere che oggi invoca aiuto e soluzione a problemi vecchi di decenni. Manca la volontà infatti, di immaginare l’istituzione di una ZTL anche alla Mandra per permettere ai residenti di vivere in modo civile la caotica estate. Qui un residente è costretto a girare due o tre volte alla ricerca di un posto auto, per poter consegnare a casa la spesa, visto che gli stalli sono occupati da chi paga l’abbonamento e lascia la propria auto per tutto il tempo che è al mare.

E’ vita questa? Perché un residente della Mandra deve sperare che l’estate passi al più presto e non ha diritto a viverla come gli altri? Un quesito piuttosto diffuso è questo: ma perché i sindaci dei sei comuni non si incontrano attorno ad tavolo per decidere cosa fare del problema del traffico? Deciso il divieto di sbarco si pensa di aver risolto il problema ma non è vero se poi ad Ischia vengono rilasciate ben 25 autorizzazioni di noleggio auto e ciclomotori che immettono sulle strade le stesse auto che ci sarebbero senza il divieto di sbarco.

E allora, al cittadino della Mandra disperato di una vita invivibile qualche amministratore risponde che il problema non riguarda solo la Mandra. A conferma che il fallimento di queste amministrazioni è completamente radicato e non c’è speranza di uscirne.

Ecco perché non ci stancheremo mai di ripetere che alle elezioni è necessario astenersi dal voto per non eleggere personaggi che aspirano essenzialmente a sistemare i propri problemi personali e di famiglia. Chi si domanda cosa possa succedere con l’astensione deve sapere che esistono altre forme di governo e di autogoverno, con Comitati di Quartiere e Assemblee popolari.

Le soluzioni ci sono per porre fine a queste elezioni mercantili.