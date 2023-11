Energia solare: il fotovoltaico è utile anche con una giornata nuvolosa?

La crescita esponenziale che riguarda gli impianti fotovoltaici, i quali sfruttano l’energia solare, fa ben comprendere come si tratti di un sistema il cui funzionamento andrebbe quantomeno approfondito. Ci sono una serie di dubbi che una persona meno esperta vorrebbe cercare di colmare. Uno di quelli più comuni riguarda sicuramente l’eventuale assenza di luce solare: un impianto fotovoltaico può funzionare comunque anche in giornate nuvolose? Si tratta di una domanda la cui risposta potrebbe sembrare scontata, ma che in realtà riserva delle informazioni da tener in conto. In quest’articolo abbiamo deciso di fare chiarezza in merito, snocciolando alcune informazioni dettagliate e fondamentali.

Impianto fotovoltaico: info generali

Per prima cosa, cerchiamo di capire come funzioni, tendenzialmente, un impianto fotovoltaico. Si tratta di un impianto elettrico, che è costituito da diversi moduli fotovoltaici: questi sfruttano l’energia solare per produrre energia elettrica, attraverso una rete di cavi elettrici e una componente elettronica. È possibile che alcuni sistemi sfruttino anche delle componenti meccaniche (per esempio, i sistemi “ad inseguimento solare”). A dirla tutta, ormai è sempre più frequente l’applicazione della domotica a questo tipo di impianti.

Tipologie differenti

Riconoscere un impianto fotovoltaico è abbastanza semplice: avremo notato tutti, almeno una volta, il tetto di un’abitazione con i classici pannelli. In realtà, sarebbe opportuno chiarire come esistano diverse tipologie di impianti: alcuni vengono chiamati “ad isola”, altri “in rete”.

Nel primo caso parliamo di impianti che sfruttano l’energia solare per convertirla in energia elettrica, direttamente in loco, sfruttando una indipendenza totale dalla rete. Nel secondo caso, invece, parliamo di impianti che usano l’energia solare per convertirla in elettrica, fino al limite di consumo che serve per l’abitazione e, qualora non venga utilizzata la stessa energia, in questo caso, viene immessa poi nella rete elettrica nazionale. Probabilmente sono i sistemi “in rete” ad essere più diffusi, in quanto riguardano tutte le abitazioni che già sono raggiunte dalla rete elettrica nazionale e possono godere di una sorta di “scambio”.

Pannelli solari: cosa succede in caso di maltempo?

Domanda cruciale: cosa succede, ad un impianto fotovoltaico, quando c’è brutto tempo? Si deve sfatare un falso mito, che riguarda questo sistema di produzione di energia. I pannelli solari funzionano sicuramente grazie alla luce delle radiazioni solari, ma ciò non significa che di notte o con il maltempo non si possa sfruttare l’energia. Questo perché si possono utilizzare diverse tecnologie per ovviare a questa condizione. Esiste, infatti, la batteria di accumulo per il fotovoltaico, la quale è utile proprio per accumulare energia durante il giorno, utilizzabile poi durante la notte. Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche in giornate uggiose o in giornate invernali poco soleggiate.

Quindi, i pannelli solari produrranno molta energia durante il giorno, ma sono in grado di produrre elettricità anche di notte o in giornate nuvolose. Ancor più, teniamo a precisare che l’energia elettrica è producibile anche quando gli occhi nudi sembrano non percepire molta luce solare. Le radiazioni solari, determinanti per questo tipo di funzionamento di produzione d’energia, continuano ad essere presenti anche in condizioni meteorologiche negative. Anzi, alcuni studi sostengono persino che il funzionamento potrebbe essere migliore a causa del fatto che la pioggia pulisce dalle polveri i pannelli. Difatti, i pannelli solari odierni possono essere considerati autopulenti.