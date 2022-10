Energia: alla faccia dello sconto! | #4WD

”Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l’Arera limita l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio. L‘intervento eccezionale dell’autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l’aumento del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela“.

“L’enorme crescita dei prezzi all’ingrosso e il loro mantenersi su livelli altissimi, si riflette sulla differenza di spesa rispetto all’anno precedente. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nel 2022 (primo gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021 (i 12 mesi equivalenti dell’anno precedente)” (fonte: RaiNews).

Vi ricordate quando Vi scrissi che, per il caro energia elettrica e carburanti, ci avrebbero portato a doverci abituare ai nuovi prezzi, dopo aver fatto finta di ridurli con gli stessi nostri soldi anticipati attraverso i maggiori profitti dei vari fornitori? Eccoci qui: oggi l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), d’accordo col Governo Draghi, ha ufficializzato il grandioso risultato raggiunto. Cioè… dopo gli aumenti già subiti nelle bollette da fine anno scorso a oggi, lo Stato) si gloria di essere riuscito a limitare i danni, con un aumento “solo” del 59% sulle tariffe già applicate fino all’ultima fatturazione.

Quanto al carburante, poi, inutile ricordare che il famoso blocco dei prezzi a Ischia non lo conosciamo neppure per interposta persona. A Napoli molti distributori riescono ancora ad erogare il diesel intorno a 1,60€ e la benzina a poco meno. Qui da noi… manco a parlarne! E col casino del gas a cui stiamo assistendo, ci aspettiamo ulteriori faville anche dal già carissimo metano.

Ora tocca al prossimo Governo a trazione Meloni! Sperando di non dover “piegare a libretto” ancora una volta.