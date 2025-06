Energia, A.Fontana: “Stazione a idrogeno passo fondamentale verso prima rete nazionale”

(Adnkronos) – La presentazione della prima stazione di rifornimento idrogeno per autotrazione in Lombardia, rappresenta “un passaggio fondamentale verso la creazione della prima rete nazionale dedicata alla mobilità a idrogeno”. Lo ha detto il presidente della Regioje Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione della stazione di rifornimento idrogeno per autotrazione di Carugate, sulla Tangenziale Est di Milano. “Siamo di fronte a un momento di grande rilevanza per il futuro della mobilità sostenibile -afferma il governatore-; l’impianto presentato oggi a Carugate è il primo di cinque interventi previsti lungo l’asse strategico Milano-Tortona in grado di servire sia veicoli leggeri che mezzi pesanti. Un progetto cofinanziato attraverso fondi europei del Pnrr e del programma Cef Afif che -conclude- rappresenta un esempio concreto di come le risorse comunitarie possano essere efficacemente messe a terra per rispondere alle sfide della decarbonizzazione perseguita secondo i principi della neutralità tecnologica”.