Enel passa al setaccio l’isola: scatta la caccia al “pezzotto” della corrente tra locali, abitazioni e contatori manomessi

Sembra incredibile che qualcuno riesca ancora a farsi beccare per certe genialate da dopolavoro, ma eccoci qui, sull’isola, con l’ennesima storia che ti fa venire voglia di staccare la corrente a tutti e ricominciare da zero.

Da diversi giorni un team specializzato dell’Enel sta effettuando controlli sistematici sull’intero territorio isolano per individuare manomissioni dei contatori elettrici. Una operazione tecnica e ispettiva che, secondo fonti interne, ha già portato alla scoperta di almeno due attività commerciali e varie abitazioni private coinvolte in irregolarità legate alla riduzione artificiale dei consumi registrati.

Il sistema, ribattezzato informalmente “pezzotto” per analogia con i vecchi dispositivi che consentivano la visione non autorizzata degli eventi sportivi televisivi, consiste nella manipolazione del contatore per far risultare un utilizzo inferiore di energia rispetto a quello reale. Una pratica che configura a tutti gli effetti il reato di truffa ai danni dell’azienda fornitrice.

Per ogni caso accertato, l’Enel ha applicato la procedura prevista: sospensione immediata dell’utenza, redazione di un verbale tecnico dettagliato, trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e attivazione dell’ufficio legale per la contestazione delle responsabilità penali e civili.

Secondo alcune ricostruzioni, al centro di questo sistema potrebbe esserci la figura di un pensionato Enel che, sfruttando la propria esperienza professionale, avrebbe offerto assistenza per alterare i dispositivi di misurazione, permettendo agli utenti coinvolti di ridurre in modo illecito le bollette. Le verifiche interne avrebbero già raccolto elementi utili a chiarire il possibile ruolo di questo soggetto.

La vicenda sta circolando rapidamente nella comunità locale e lascia prevedere sviluppi ulteriori. Le ispezioni, infatti, sono ancora in corso e potrebbero portare all’identificazione di altri contatori alterati. L’azienda intende procedere con un controllo esteso su tutto il territorio per individuare ogni eventuale anomalia.

L’indagine in corso si preannuncia complessa, sia per le implicazioni penali sia per il possibile coinvolgimento di più persone. Nei prossimi mesi è probabile che emerga un quadro più completo, mentre gli uffici competenti continueranno a incrociare dati, verbali e consumi anomali per ricostruire l’intera rete delle manomissioni.