Empatia e solidarietà, la Polizia di Stato promuove la donazione di sangue a Ischia

Donare sangue significa, prima di tutto, riconoscere nell’altro una parte di sé. È questo il messaggio che accompagna la campagna “Empatia”, promossa dall’associazione DonatoriNati – Polizia di Stato Campania, in collaborazione con il Commissariato di Polizia di Ischia.

L’appuntamento è per mercoledì 15 ottobre 2025, dalle 8 alle 12, presso la sede di via delle Terme 80, dove i cittadini potranno partecipare alla raccolta di sangue organizzata dal personale della Polizia di Stato.

Un’iniziativa che da anni unisce le forze dell’ordine e la comunità in un gesto di grande valore civile e umano. Il sangue donato diventa linfa vitale per chi ne ha urgente bisogno, ma anche occasione per diffondere una cultura di solidarietà concreta, fatta di piccoli gesti capaci di cambiare la vita di qualcuno.

Come ricordano gli organizzatori, la donazione è aperta a tutti e regolata dall’articolo 8 della legge 219 del 2005, che riconosce ai lavoratori il diritto all’astensione dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione. Gli operatori consigliano di presentarsi dopo una leggera colazione – con succhi, caffè o qualche biscotto – evitando il digiuno.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è anche l’aspetto sanitario: chi dona avrà modo di ricevere i risultati di esami ematici completi, utili a monitorare il proprio stato di salute, nel pieno rispetto della privacy.

«Il tuo gesto di sano altruismo, oltre che salvare una vita, è anche un’occasione per prenderti cura di te stesso» ricordano gli ispettori Maurizio Pinto e Riccardo Ghezzi, referenti locali dell’associazione.

In un’epoca in cui l’indifferenza sembra la norma, la donazione di sangue resta uno dei pochi gesti capaci di restituire fiducia nel prossimo. E Ischia, ancora una volta, dimostra di avere un cuore che batte forte.