EMILIANO VINCE LE PRIMARIE IN PUGLIA CON IL 70%

BARI (ITALPRESS) – Michele Emiliano ha vinto le primarie del centrosinistra con oltre il 70% delle preferenze. Il consigliere regionale Fabiano Amati si è fermato al 14,3%, l’ex europarlamentare e assessore regionale, Elena Gentile al 12,1% e il sociologo, candidato civico di sinistra, Leo Palmisano al 3,1%. Oltre 80mila i pugliesi che sono andati a votare.

“Il freddo e la pioggia non hanno fermato i pugliesi, non hanno fermato la coalizione della Puglia che è il nome che la nostra alleanza assume da oggi. La coalizione della Puglia è più forte che mai – ha commentato il governatore della Puglia – Siamo pugliesi e ci siamo uniti nella democrazia partecipata attraverso le primarie con migliaia e migliaia di cittadini che hanno messo su una giornata meravigliosa di democrazia ancora una volta”.

“Da domani – conclude Emiliano – si comincia a scrivere il programma, tutti insieme. Dovrò continuare a fare il presidente della Regione e quindi la mia campagna elettorale sarà soprattutto lavorare per la Puglia e costruire insieme agli altri il programma per i prossimi 5 anni”.

