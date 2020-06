Emergenza Telese. A.A.A. aule cercasi. Il Preside Sironi suona la carica: “Questa volta non taceremo”

Ugo De Rosa | La Scuola è, a tutti gli effetti, un fronte caldo, anzi incandescente più che mai. Un settore cruciale per la nostra società vive, oggi, un momento di forte “stress” dovuto sia dall’emergenza legata al virus Covid-19 che da problemi atavici che, purtroppo, molti istituti si trascinano ormai da anni. Sulla nostra isola, e i nostri lettori ben lo sanno, lo “scacchiere” scolastico ha particolarità ben precise e problematiche condivise da tutti gli istituti, sebbene di grado differente. Uno dei problemi principali è quello, purtroppo, della carenza di spazi e, quindi, di aule per la didattica.

Ad alzare la voce, ancora e con sempre maggiore veemenza, è, in questi giorni, il Dirigente Scolastico dell’IPS “Vincenzo Telese” di Ischia, il prof. Mario Sironi. L’alberghiero, come viene comunemente identificato il popoloso istituto di istruzione sito a Fondobosso ad Ischia, vive una situazione non facile: gli alunni sono costretti, da anni, ai doppi turni per carenza di spazi.

Avete letto bene, sono diversi anni scolastici che alunni ed alunne devono rispettare un piano orario composto da doppi turni per poter frequentare l’Istituto. Una situazione che, davvero, è diventata insostenibile e che penalizza, enormemente, una delle istituzioni scolastiche più attive che l’isola vanta.

“Questa volta non taceremo – è con questa frase che il dirigente scolastico prof. Mario Sironi esordisce nella sua nota indirizzata alla stampa e che accompagna il testo di un vibrante documento ufficiale inoltrato alle istituzioni competenti – La situazione dell’istituto Vincenzo Telese, è nota a tutto il territorio di Ischia e Procida.

l’Istituto è il secondo per numero di iscritti dell’ambito 15 e rappresenta, a detta di molti,l’istituto di istruzione e formazione più significativo per una realtà che fa del turismo, nelle sue diverse articolazioni, la sua naturale vocazione industriale di produttiva.

Eppure da anni non si è riusciti a trovare, su un territorio a così alta urbanizzazione, una sistemazione per tutte le classi, obbligando le alunne e gli alunni a doppi turni, rotazioni e a dispositivi di utilizzo degli spazi spesso originali.

Il giorno 11 maggio 2020, abbiamo inviato alle istituzioni preposte una chiara richiesta per programmare l’avvio dell’anno prossimo, con tutte le incognite della gestione delle misure di contenimento del Contagio Covid-19.

Abbiamo chiesto che si faccia definitivamente chiarezza sul passaggio della sede del Liceo di Ischia all’Istituto Telese ed in modo particolare sui tempi di realizzazione del passaggio. Aspettiamo fiduciosi una risposta.”

Ed ecco il testo inviato alla Città Metropolitana di Napoli oltre che a tutti i Sindaci dell’isola di Ischia. “L’Istituto Professionale di Stato Vincenzo Telese, nei suoi diversi indirizzi – quello alberghiero, il grafico-pubblicitario e il Centro di educazione per gli adulti – costituisce una solida presenza nel panorama dell’offerta formativa pubblica sulle isole di Ischia e Procida. Basti pensare che ha raggiunto il numero di 42 classi con oltre 850 alunni ed oltre 112 iscritti al Centro di istruzione per gli adulti. Attualmente l’Istituto ha a disposizione n. 25 aule e , già in condizioni normali, sono necessari turni e doppi turni per consentire il regolare svolgimento delle ore di lezione.

Attualmente e in modo regolare, palestre, laboratori e spazi all’aperto vengono utilizzati come aule, per consentire le rotazioni e limitare i doppi turni. Le prospettive che si annunciano per consentire la riapertura dell’Istituto, con l’applicazione del previsto Protocollo d’intesa sulle misure riguardanti la sicurezza di lavoratori e studenti per il contenimento dell’epidemie da Covid-19 , non possono che aggravare questa situazione e rendere oltremodo problematico garantire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni iscritti a questo Istituto. Abbiamo di fronte 4 mesi di tempo per pianificare e programmare l’acquisizione di nuovi spazi che consentano, sia pure con le misure di sicurezza previste e necessarie, la ripresa delle attività in presenza o comunque quanto sarà previsto degli atti del Ministero della Pubblica Istruzione della Presidenza del Consiglio. A tal fine si richiede di poter convocare una riunione di tutti i soggetti interessati per valutare le opzioni presenti sul territorio. Certi di un sollecito riscontro, cordiali saluti. Il dirigente scolastico Mario Sironi.”

Una situazione non più sostenibile, cui si deve trovare rimedio in vista della riapertura che, stando a quanto riportano le cronache nazionali, dovrebbe regolarmente aversi a settembre. Una riapertura con nuove regole, dettate dalla necessità di adottare misure anticontagio da Covid19, che metterà ancora di più alla prova l’IPS Telese che, negli anni, ha sfornato vere e proprie eccellenze del mondo della gastronomia e dell’accoglienza che portano il nome di Ischia alto nel mondo.

A circa un mese dall’invio della nota presso l’IPS Telese non è giunto ancora un riscontro e, di conseguenza, non si sono avute nemmeno le richieste spiegazioni circa i tempo per il passaggio dell’Istituto presso il Liceo. Un silenzio che fa rumore, nel vero senso della parola, un silenzio che il preside Sironi è più che intenzionato a rompere per salvaguardare il diritto allo studio dei “suoi” ragazzi