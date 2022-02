Mancata raccolta, spazzamento inesistente, cestini per i rifiuti stracolmi che invadono i marciapiedi decoro urbano perso chissà dove. Malumori e dissenso all’operato della pubblica amministrazione tra i cittadini di Panza nel comune di Forio. Le proteste dei residenti della popolosa zona muovono contro quella che sembra essere una perenne emergenza rifiuti benché il governo locale spenda milioni di euro per vedere assicurato un servizio che invece troppo spesso non viene reso.

Indice puntato contro l’inefficienza della ditta incaricata ma anche dell’operato dell’esecutivo Del Deo. L’azienda incaricata di prelevare quotidianamente i rifiuti differenziati prodotti dai cittadini di certo avrà le sue colpe, i lavoratori forse fanno la loro brutta parte in questa triste pagina cittadina in cui, purtroppo non si può sottacere, la cattiva amministrazione così come la inciviltà dei cittadini che lasciano sacchetti e rifiuti ovunque. Fatto sta che, di certo, l’attuale situazione in cui versa il paese non depone a favore dell’operato del Sindaco Francesco Del Deo apparso poco attento a tali problematiche, irrisolte da tanto, troppo tempo.

“Ci rivolgiamo al vostro quotidiano per essere aiutati. C’è bisogno di un intervento serio e fattivo. Così non se ne può più- sottolinenando con rammarico ed un pizzico di rassegnazione alcuni residenti del posto – a Panza non c’è spazzamento, le persone gettano la spazzatura ad ogni ora del giorno e della notte e di ogni genere. I cestini quelli che servirebbero per buttare un fazzoletto, l’involucro di uno snack, la lattina di una bevanda o la carta di un pezzo di pizza consumati mentre si passeggia, invece diventano ricettacolo di ogni tipo di rifiuto. E nessuno controlla o fa niente per impedirlo. Siamo messi malissimo “.

Concludono evidenziando come la cittadinanza ed i contribuenti vegano sempre presi in giro: “Ci prendono in giro. Paghiamo le tasse, bollette della spazzatura altissime e ci prendono sempre in giro perché la raccolta latita, non prendono sempre tutto, a volte le persone gettano di tutto, non esiste uno spazzamento dignitoso. Le strade sono dissestate ed irte di pericoli.

A Panza gli amministratori vengono solo per installare le strisce blu e ritirare il cassettone belle piene di monetine. Vogliamo dire che a fronte dei costi sostenuti non c’è nessun servizio. Se non c’è forza lavoro, anche se non crediamo sia cosi, perché non impiegare per i giardini, i marciapiedi e il decoro le tante persone senza lavoro che magari prendono il reddito di cittadinanza. È degradante. Il sindaco Francesco Del Deo che fa? Ha nominato altri due assessori di Panza! Per far cosa? Per tenerci ancor di più nel letame? Ci sono cumuli e cumuli di immondizie, una vergogna, proprio al centro di Panza”. Le immagini parlano da sole.

E restituiscono una fotografia del borgo di Panza che non piace. Non piace ai cittadini che lo amano e che, con senso civico, si adoperano per vederla pulita e decorosa a dispetto anche di quei cittadini che questo scempio lo perpetrano. Questo fa ancora più rabbia. Non si può dare, ovviamente, solo ed esclusivamente la colpa alle istituzioni o piuttosto alla sola collettività. Il problema non è legato solo a questi atteggiamenti incivili che dispensano degrado. E’ in un complesso di disinteresse che vanno ricercate le responsabilità. Un comportamento scorretto che non solo pesa sull’ambiente sulla salubrità e la dignità dei luoghi, ma anche sulle tasche dei cittadini. Non differenziare, accumulare ingombrante porta (e qui il gioco dei lazzaroni comunali) a una tassa sui rifiuti più cara di quanto dovrebbe. A Panza come nelle altre località del paese servono azioni concrete. Soprassedere o rimandare o non basta più.