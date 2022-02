Emergenza Maltempo, 400mila euro anche per l’Isola d’Ischia

Ida Trofa | Emergenza meteo. Approvato il sesto stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania. Fondi anche per Barano, Serrara Fontana e Lacco Ameno.

Il direttore generale lavori pubblici e protezione civile della regione Campania, Italo Giulivo, in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi dell’ex commissario delegato OCDPC N. 622/2019 ha approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – sesto stralcio”, composto da 12 misure di cui 11 interventi per un importo di € 790.000,00 e misure di immediato sostegno ai private e alle attività economiche e produttive per un importo complessivo di euro 1.406.697,74 .

Approvata la rimodulazione complessiva il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania”, per un importo complessivo di € 9.275.225,41 composto da 109 interventi per un importo complessivo di € 7.868.527,67 e da misure di immediato sostegno ai private e alle attività economiche e produttive per un importo di euro 1.406.697,74.

Tra questi figurano interventi anche nei comuni dell’Isola di Ischia. Nel Comune di Serrara Fontana, con soggetto attuatore il Genio Civile di Napoli, dovranno avviarsi per 65.000 euro i lavori di sistemazione del corso d’acqua mediante briglie, muri sponda a seguito di erosione, franamenti delle sponde in via Andrea Mattera Strada ex alveo, nelle immediate vicinanze di abitazioni. Nel comune di Lacco Ameno, soggetto attuatore lo stesso comune, è da avviare il consolidamento e la sistemazione delle sponde e delle pareti laterali di Cava a Pannella e Cava Pedrone per 65.000 euro.

Nel comune di Barano d’Ischia ed avviare per 70.000 euro, soggetto attuatore l’ente locale, il ripristino della officiosità idraulica dell’alveo Cava Rosato, Cosso del Vatolire per scongiurare l’alluvionamento dell’area urbana e la viabilità principale dell’ex SP 270. Nello stesso comune e con il medesimo ente attuatore è da avviare per 200.000 euro la sistemazione dell’alveo Cava Nocelle e la ricostruzione della sponda destra adiacente la via Casabona in località Tirone Casabona. Complessivi 400.000 euro dai fondi della protezione civile nazionale e regionale che posso aiutare a migliorare le condizioni di sicurezza e lo stato di un territorio fragile come quello dell’isola d’Ischia. Una goccia nell’enormità delle misure e delle previsioni di cui avrebbe bisogno in tal senso l’isola.