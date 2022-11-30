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Emergenza Ischia, dalla Città Metropolitana arriva 1 milione di euro

Redazione Web
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Quest’oggi, presso l’aula consiliare di Piazza Santa Maria La Nova, si è riunito il Consiglio metropolitano di Napoli, i cui lavori sono stati preceduti da un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione di Casamicciola.

Tra le altre cose, è stata deliberata una variazione di bilancio che stanzia un milione di euro per far fronte allo stato emergenziale sulla nostra Isola dovuto ai gravissimi eventi dello scorso 26 novembre. La variazione è stata votata all’unanimità.

Ringrazio, anche a nome di tutta la Comunità dell’Isola d’Ischia, l’intero Consiglio metropolitano di Napoli per essersi immediatamente adoperato in favore del nostro territorio, duramente colpito dall’eccezionale ondata di maltempo.

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