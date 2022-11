Emergenza Frana, arriva Legnini. C’è l’ok di De Luca

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, propone Giovanni Legnini come commissario per l’emergenza alluvione a Casamicciola.

Dopo il no della Regione – che in materia esprime un parere vincolante – alla prima scelta del Governo, che era caduta sul commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe giunta stamane la proposta di affidare la gestione commissariale al prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

Idea alla quale, secondo indiscrezioni, De Luca avrebbe risposto con la controproposta di Giovanni Legnini, che da anni è in carica come commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto a Ischia ed è dunque già conoscitore del territorio e delle sue problematiche.

Inutile, sarebbe la tesi di palazzo Santa Lucia, sovrapporre diverse gestioni straordinarie; meglio affidare il compito a Legnini, anche perché il dopo alluvione sarà fatto soprattutto di ricostruzione, tema in cui l’ex vicepresidente del Csm è già operativo sull’isola da tempo.

“Esprimo il mio pieno apprezzamento – ha detto il governatore De Luca – per la scelta del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di affidare al dott. Giovanni Legnini, già Commissario in carica per la ricostruzione post terremoto ad Ischia, la responsabilità della ricostruzione e della messa in sicurezza di Casamicciola e degli altri territori colpiti dall’emergenza. E’ una scelta di saggezza, che consente di affrontare in tempi immediati, in un quadro di piena coerenza e senza ulteriori passaggi burocratici, le impegnative questioni, sociali e urbanistiche, conseguenti alla frana”.