Emergenza Covid, Enzo copia Gianluca e gli ischitani “godono”. Soldi ai padroni in vista del voto

Come vi avevamo detto, Enzo Ferrandino, si sta preparando la campagna elettorale con la scusa del Covid.

E così, per rilanciare il turismo, dal comune di Ischia arrivano circa 800 mila euro di credito d’imposta su TARI e IMU per chi assumerà un lavoratore. Secondo la giunta di Ischia, infatti, sarà necessario riconoscere un bonus di 500 per ogni lavoratore a chi assume per almeno 4 mesi un lavoratore. Soldi a pioggia per i padroni. Soldi a pioggia anche se come credito d’imposta di cui beneficeranno gli albergatori e i padroni del sistema Ischia. Ma la furbizia della giunta è quella di arrivare al voto con 800 mila da “scontare” sulle tasse delle aziende ischitane.

Non arrivano fondi ai lavoratori che sono in difficoltà, zero sostegno alle aziende che sono state messe in ginocchio dai mesi di lock down, ma sconti sulle tasse in vista del prossimi anni, in vista del prossimo appuntamento elettorale.

Questo è l’orientamento della giunta di Ischia che avrebbe approvato, ieri mattina, una delibera ancora non pubblicata perché il comune non ha il segretario e perché, come per i buoni spesa, l’aspetto trasparenza è l’ultimo che interessa al sindaco Ferrandino.

Invece, l’effetto più immediato, condiviso con le altre amministrazioni dell’isola e non partorita ad Ischia, è il rinvio del pagamento della TARI che sarebbe dovuto arrivare il prossimo 16 giugno.

Copiando Forio e prendendo spunto dalle opportune e puntuali segnalazioni della minoranza, il comune di Ischia si appresta a decidere per la non applicazione di sanzioni ed interessi fino a marzo 2021 per quanti non riescono a versare la quota in questi momenti.

Per la TARI, come già deciso altrove, il comune prevede il rinvio del pagamento della tassa a partire dal 30 settembre 2020.

Ovviamente i cittadini restano in attesa della delibera o anche questa farà la stessa fine dei beneficiari dei buoni spesa? Ovvero tutto nascosto?….