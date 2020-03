Emergenza coronavirus.Casamicciola Istituisce il servizio whatsapp

ISTITUITO IL SERVIZIO WHATSAPP “IL COMUNE INFORMA”

Si porta a conoscenza della cittadinanza che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha istituito il servizio denominato “Il Comune informa”, attraverso il quale si intende informare in tempo reale la popolazione circa notizie ed info utili sull’emergenza Covid-19 e l’attività amministrativa in genere. I cittadini che intendono usufruire del servizio – che utilizzerà come metodo di comunicazione la chat whatsapp – dovrà portare a compimento le seguenti operazioni:

1 – Memorizzare sul proprio cellulare il numero di telefono 3486132957

2 – Inviare un messaggio whatsapp con il nome e cognome seguito dalla parola “Iscrivimi”

3 – Tutti gli avvisi e le info utili alla cittadinanza arriveranno sul proprio smartphone o iphone.

N.B. Il servizio sarà attivo solo nel caso in cui le operazioni saranno eseguite con le modalità di cui sopra. Si rammenta che il numero telefonico è abilitato soltanto per trasmettere avvisi pubblici, comunicati o informazioni utili e non prevede un servizio di messaggistica istantanea con l’utenza.