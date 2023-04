Emanuele Verde: «Non vi fare addomesticare, no alla mordacchia e al silenzio dei pavidi»

La domenica della foto e degli abbracci (tra Pasquale Capuano e Stani Verde) non ha raggiunto l’obiettivo sperato. Il tentativo di abbassare i toni e di evitare l’escalation della campagna elettorale ben prima della presentazione delle liste è (e deve essere) solo una buona intenzione. E speriamo che tale resti.

La politica deve essere “sangue e merda”. La campagna elettorale è più in là del derby, più in là del consiglio comunale. Si gioca tutto in un mese. E, siamo stanchi dei bravi ragazzi e di quelli che usano il “fioretto”. Vogliamo i “marrazzi” impugnati tra le mani. Il confronto e il dibattito. Acceso e forte. Serio ed educato.

Ciò non toglie che da tutto questo dire sono bandite le offese personali, le ingiurie, i pettegolezzi, i dossier, le azioni scorrette. Si può agitare il “sangue” e la “merda” della politica anche portandosi rispetto.

Su queste scia, è intervenuto Emanuele Verde, candidato con la lista di Vito Iacono: “Siamo il paese di “Cerenne” raccolta di poesie anonime che prendeva di mira il potere politico (solo dopo abbiamo scoperto essere opera del Maltese); siamo il paese in cui il dossier anonimo ai Carabinieri è nella “cassetta degli attrezzi” della lotta politica perlomeno da fine Ottocento; siamo il paese in cui, secondo quanto mi riferiva l’avvocato Nino D’Ambra, sulla serranda dell’edicolante sul corso la mattina si trovavano appese lettere violentissime di Tizio contro Caio e di Caio contro Tizio; siamo il paese in cui dai palchi e nei seggi si è sempre detto di tutto; siamo il paese in cui ci sono stati anche arresti per spirito di fazione; mo’ a bell e buon stop alle offese. Forio non ti fare addomesticare: meglio la dialettica accesa, la battuta tagliente, finanche il sarcasmo a chi preferisce la mordacchia e il silenzio dei pavidi”

E poi aggiunge: “Noto solo che storicamente a Forio ci sono sempre stati singoli attori e minoranze intense che hanno combattuto contro chi voleva imporre il canone dell’ubbidienza: sia quelli che questo canone hanno provato e provano ad alimentarlo con modi scorretti; sia, invece, chi preferirebbe cloroformizzare il paese con pelosi appelli alla concordia”