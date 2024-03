Emanuela Trentin vince il premio “Manager Efficienza Energetica” 2024

MILANO (ITALPRESS) – Emanuela Trentin, Ceo di Siram Veolia, è stata premiata come “Manager Efficienza Energetica” 2024 da Agici Finanza d’Impresa, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore delle utilities, delle rinnovabili, delle infrastrutture e dell’efficienza energetica.

Il riconoscimento, ricevuto durante il X Workshop Annuale del CESEF di Agici che si è tenuto oggi a Milano, è stato conferito per aver contribuito alla diffusione della cultura dell’efficienza energetica attraverso la promozione di interventi innovativi e digitali, orientati alla collaborazione tra pubblico e privato. Un impegno, questo, che Siram Veolia ha voluto divulgare anche attraverso la pubblicazione dello studio “Missione efficienza” dedicato all’efficientamento energetico e alla decarbonizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con un focus particolare sulle strutture ospedaliere.

“Sono onorata di aver ricevuto questo premio, per il quale ringrazio Agici e tutto l’Elettorato”, ha commentato Emanuela Trentin, Ceo di Siram Veolia. “Si tratta di un prestigioso riconoscimento che desidero condividere con tutta la squadra di Siram Veolia, che quotidianamente lavora al mio fianco affinchè l’efficientamento energetico sia riconosciuto come fondamentale contributo nel percorso di transizione energetica del nostro Paese. La competenza delle risorse di Siram Veolia, che da un secolo opera su tutto il territorio italiano, è il patrimonio su cui continueremo a investire, insieme alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. Per vincere le sfide ambientali e sociali che ci attendono serve una nuova visione di sostenibilità che metta al centro l’efficienza energetica e le ESCO. Un obiettivo che possiamo raggiungere solo attraverso un’azione collettiva in grado di coinvolgere, insieme, il settore pubblico, quello privato e l’opinione pubblica. Prima di essere materia per ingegneri ed esperti, l’efficienza energetica è un modello culturale. Non si può prescindere dal contributo combinato delle buone pratiche di diminuzione degli sprechi e dei consumi di energia e di una consapevolezza civile, a tutti i livelli. Da qui il nostro impegno sui territori, dove operiamo per sensibilizzare e promuovere la cultura dell’efficienza”.

