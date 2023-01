Emanuela, Denise ed Emanuele | #4WD

La riapertura del caso Emanuela Orlandi da parte della magistratura vaticana, a quasi quarant’anni dalla scomparsa della giovane quindicenne, porta tutti noi a riflettere su quanto una famiglia-tipo possa veder stravolta la propria esistenza allorquando uno dei suoi componenti viene meno per sempre, da un giorno all’altro e senza una ragione nota. Intendo dire, cioè, che se nel caso della morte, il tempo -se non la rassegnazione- può in qualche modo lenire il dolore della perdita, una scomparsa sic et simpliciter lascia nell’irreversibile sgomento chiunque, non ricevendo più né notizie del proprio caro né una motivazione o una volontà plausibile del suo distacco, assistendo in molti casi anche alla morte di genitori che hanno a lungo ma invano sperato di rivedere il proprio figlio.

La storia di Emanuela e le sue ipotetiche connessioni con alti prelati vicini alla nota banda della Magliana, oggi tornata con forza agli onori delle cronache per questo provvedimento che molti riconducono ad una precisa volontà di Papa Francesco, ci riporta alla mente quella della piccola Denise Pipitone, scomparsa poco prima del suo quarto compleanno durante un’escursione al Monte Faito e mai più ritrovata. Denise oggi avrebbe ventidue anni compiuti, ma anche i suoi familiari, mai domi nella ricerca della loro piccina con qualsiasi mezzo possibile e in ogni parte del mondo e contrari -ovviamente- a qualsiasi genere di archiviazione del caso, ancora brancolano nel buio, spesso correndo dietro a voci di improbabile fondatezza pur di aggrapparsi anche al più labile barlume di speranza.

E avvicinandoci a casa nostra, che dire di Emanuele Arcamone, scomparso a ventitré anni da Ischia? Il 2023 conterà ben due lustri di zero assoluto quanto a notizie e informazioni che lo riguardano. O quanto meno, nonostante la costante presenza negli archivi di “Chi l’ha visto?” in Rai, nessuno ha mai ufficialmente saputo che fine abbia fatto questo ragazzo. E in perfetto stile ischitano, le malelingue segnano più ferite di un coltello affilato. E mi fermo qui, che è meglio!